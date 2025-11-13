आज 13 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों का लाभ बढ़त पर रहेगा, योजनाओं पर अमल बनाए रखेंगे

मिथुन - सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे. सफलता की सीढ़ियां को तेजी से चढ़ेंगे. सबका साथ और सहयोग पाएंगे. लाभ संवार पर बना रहेगा. भेंटवार्ता में पक्ष में बनेगी. वाणी व्यवहार असरदार रहेगा. संबंधों को संवारेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता लाएं. लक्ष्य पूरा करेंगे. साहस संपर्क बढ़ेगा. भाईचारे की भावना बढ़ेगी. चर्चाओं में शामिल होंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. मित्रों का साथ पाएंगे. नवाचार पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करें. सबको जोड़कर आगे बढ़ेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामलों में यात्रा की संभावना बढ़ेगी. पेशेवर लक्ष्य साधने में सफल होंगे. विविध विषयों में अच्छा करेंगे. पहल पराक्रम के प्रयासों पर जोर बनाए रखें. करियर कारोबार में उत्साह बना रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ बढ़त पर बना रहेगा. योजनाओं पर अमल बनाए रखेंगे. प्राथमिकता से कार्य करेंगे. प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव बनाए रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वित्तीय परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले पक्ष में रहेंगे. कुल परिवार के महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. जरूरी निर्णय ले पाएंगे. सबका साथ विश्वास बनाए रखेंगे. अपनों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि को आदर देंगे. संबंध मजबूत होंगे. भावनात्मक संतुलन से रखेंगे. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. परस्पर सुख साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोयोग से कार्य करेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. असहजताएं दूर होंगी.

Advertisement

शुभ अंक : 3 4 5 और 6

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णुजी और लक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. कथा सुनें. तीर्थ जाएं.

---- समाप्त ----