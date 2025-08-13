scorecardresearch
 

आज 13 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: सबको साथ लेकर चलेंगे, आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 13 August 2025, Gemini Horoscope Today: कामकाज में सक्रियता रहेगी. विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे. तर्क संवाद को महत्व देंगे. सफलता पाने का भाव बढ़ेगा. आय में वृद्धि बनी रहेगी. करियर कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.

मिथुन - वित्तीय मामलों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. विविध प्रशासकीय प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. सभी वर्ग के लोग सहयोगी होंगी. पेशेवर मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. अधिकारियों से भेंट होगी. आर्थिक वाणिज्यिक  प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे. आय में वृद्धि बनी रहेगी. करियर कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में सक्रियता बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. विभिन्न योजनाएं फलेंगी. कामकाज में सक्रियता रहेगी. विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे. तर्क संवाद को महत्व देंगे. सफलता पाने का भाव बढ़ेगा.

धन संपत्ति- सत्ता से जुड़े विषय हितकर होंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. इच्छित कार्य करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों से खुलकर दिल की बात कह पाएंगे. संबंधों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. संवाद में असरदार रहेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. संवाद में सरलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक :  3 4 और 8
 
शुभ रंग : हल्का हरा

आज का उपाय : शंकरनंदन भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दूर्वा पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
