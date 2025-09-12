scorecardresearch
 

आज 12 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों की करियर कारोबार में स्थिति अच्छी रहेगी, मेलजोल बढ़ाएंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 12 September 2025, Gemini Horoscope Today: प्रतिस्पर्धा में आगे रहेेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा.

gemini horoscope
मिथुन - आर्थिक उत्कर्ष को बनाए रखने वाला समय है. पेशेवर कार्यों को मित्रों के समर्थन से तेजी से आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर होगा. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. करियर कारोबार में स्थिति बेहतर रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों को वक्त पर पूरा करने का भाव होगा. लाभ में उछाल बना रहेगा. विविध गतिविधियां पक्ष में बनेंगी. पेशेवर रणनीतियां सफल रहेंगी. व्यावसायिक विषयों में रुचि रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सुख्रपद बने रहेंगे. रिश्ते अनुकूल बनेंगे. आसपास को संवारने में रुचि बनाए रखेंगे. परस्पर विश्वास को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी बढ़ाए रहें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन व अनुशासन बढ़ाएं.

शुभ अंक: 3 5 और 6

शुभ रंग: गुड़ के समान

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थाें व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्यवहारिकता बढ़ाएं.

