scorecardresearch
 

Feedback

आज 12 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: मेष राशि वालों के आर्थिक विषय गति लेंगे, लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 12 August 2025, Gemini Horoscope Today: पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साहस व सहकार बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यक्षेत्र में नियमितता बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन- पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साहस व सहकार बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यक्षेत्र में नियमितता बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. प्रबंधन के मामले संवरेंगे. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. आर्थिक एवं वाणि्िज्यक मामलों में करीबी आएगी. पैतृक मामलों में संवार बनी रहेगी. सफलताओं उत्साहित रहेंगे. परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे. लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा. भौतिक सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा. कामकाज में अनुकूलन रहेगा.

धन संपत्ति- पैतृक पक्ष की प्रबलता से लाभ संवरेगा. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास पक्ष में बनेंगे. वित्तीय फैसलों पर फोकस रहेगा. प्रशासन के क्षेत्र में इच्छित लक्ष्य पाएंगे. भवन वाहन के प्रयास संवरेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आज का मिथुन राश‍िफल 11 अगस्त: नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी 
आज 11 अगस्त 2025 का मिथुन राशिफल: मिथुन वालों का खानपान संवरेगा, ये है आपका लकी रंग 
मिथुन राशिफल 10 अगस्त: परिवार से सहयोग मिलेगा, जानें कैसा रहेगा दिन 
पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे, विविध मामले पक्ष में बनेंगे  
पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे, व्यर्थ बातों के भ्रम व बहकावे में नहीं आएंगे 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. प्रेम संबंधों में सूझबूझ बनाए रखेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता समन्वय से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. भेंट मुलाकात हितकर रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले सुखकर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी विषयों में तेजी दिखाएंगे. खानपान पर जोर रहेगा. आवेश में न आएं. सहजता आगे बढें़. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 2 3 5 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. सहयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement