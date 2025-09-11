आज 11 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: वित्तीय मामलों में सक्रियता आएगी, सुख सौख्य रहेगा

मिथुन- कामकाज का स्तर अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. विविध प्रयासों को आत्मविश्वास से आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार के मामलों को गति देंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाने की कोशिश रखें. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर दें. सोच विचारकर निर्णय लें. सेहत का ख्याल रखें. सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण की अनुकूलता लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. साझेदारी में इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. उद्योग व्यापार में रुटीन रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. कार्यक्षमता में बेहतरी बनी रहेगी. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. साहस व सूझबूझ रखेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता आएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक उछाल पाने के संकेत बने हुए हैं. भूमि भवन के कार्य पक्ष में बनेंगे. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ेंगे. धन संपत्ति के विषयों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सामंजस्य पर जोर बढाएं.

प्रेम मैत्री- घरवालों के साथ सुखकर वक्त बिताएंगे. परस्पर स्नेह और विश्वास बनाए रखेंगे. मुलाकात असरदार रहेगी. वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. बड़प्पन रखेंगे. सुख सौख्य बढे़गा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध घनिष्ठ होंगे. सुख सौख्य रहेगा. जिद में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. भव्यता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक : 2 3 5

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

