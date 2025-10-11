scorecardresearch
 

आज 11 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे, इच्छित वस्तु की खरीदी कर सकते हैं

Aaj ka Mithun Rashifal 11 October 2025, Gemini Horoscope Today: आय की तुलना खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. इच्छित वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. दूर देश के प्रयासों में सक्रियता रहेगी. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. सहज संकोच बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.

मिथुन - कार्यक्षेत्र में मेहनत और लगन से परिस्थितियां पक्ष में बनाएंगे. आर्थिक फैसले चुनौतीपूर्ण बने रह सकती हैं. विदेश यात्रा संभव है. रिश्तों में संवेदनशीलता रहेगी. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. रिश्ते संवारने का प्रयास करेंगे. जल्दबाजी में न आएं. नीति नियमों का पालन करें. संबंधियों का मान सम्मान रखें. करियर व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएं. अपनों से सीख सलाह रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. लेनदेन में उतावली न करें. धोखे के शिकार हो सकते हैं. करियर व्यापार में सजगता बनाए रखेंगे. धैर्य से काम लेंगे. कार्य विस्तार के मौके बनेंगे. दिखावे में न आएं. न्याय नियम से चलें.

धन संपत्ति-  आय की तुलना खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. इच्छित वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. दूर देश के प्रयासों में सक्रियता रहेगी. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. सहज संकोच बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- मन के विषयों में धैर्य से काम लें. पहल व प्रदर्शन की भावना से बचें. सहकार का भाव रखें. सुख सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रिय की बात ध्यान से सुनें. मनोभावों पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोगों का भरोसा जीतें. प्रेम के मामलों में सजग रहें. संवाद संपर्क में सहजता रखें. अपनों की खुशी के लिए प्रयास करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन को संवारेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. मनोबल उत्साह में वृद्धि होगी. नीति नियमों पर ध्यान देंगे. तैयारी पर जोर बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. विनम्रता रखें.

---- समाप्त ----
