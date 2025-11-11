scorecardresearch
 

आज 11 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: आवभगत करेंगे, मित्रों में विश्वास बढ़ेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 11 November 2025, Gemini Horoscope Today: अवसरों का लाभ उठाएंगे. अतिथि आगमन संभव है. आयोजनों से जुड़ेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्योंं में सक्रियता आएगी. वचन निभाएंगे.

gemini horoscope
मिथुन - रक्त संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. परंपरा संस्कार को बढ़ावा मिलेगा. घर परिवार में आनंद के क्षण निर्मित होंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. जीवन स्तर ऊंचा होगा. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साज संवार बढ़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. अतिथि आगमन संभव है. आयोजनों से जुड़ेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्योंं में सक्रियता आएगी. वचन निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पहल की भावना बनाए रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आर्थिक उत्कर्ष के अवसर बनेंगे. वित्तीय मामलों को गति मिलेगी. शासकीय कार्य साधेंगे. तेजी बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- संग्रह संरक्षण के प्रयासों में पहल बढ़ाएंगे. साज संवार में आगे रहेंगे. आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्यगति प्रभावी बनी रहेगी. बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिष्ठित लोगों से भेंट होगी.

प्रेम मैत्री-घर परिवार में आपसी चर्चा से महत्वपूर्ण विषयों का हल बनाएंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. परस्पर प्रेम व स्नेह रखेंगे. प्रेम संबंध संवार लेंगे. कुटुम्बियों से करीबी बढ़ेगी. मिलजुलकर आगे बढ़ेंगे. अतिथियों की आवभगत करेंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. श्रेष्ठ कार्यों से जुडें़ेगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 2 4 और 5
शुभ रंग : गुड़ समान
आज का उपाय : रामभक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. वचन रखें. घर आए को आदर दें.

