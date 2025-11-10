आज 10 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: प्रबंधन में बेहतर रहेंगे, साझा प्रयासों पर जोर रहेगा

मिथुन - महत्वपूर्ण मामलों को उत्साह और विश्वास से आगे बढ़ाएंगे.आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.परंपरा संस्कार और पारिवारिक मूल्यों को महत्व देंगे.अतिथि आगमन बना रहेगा.साख सम्मान में वृद्धि होगी.लक्ष्यों को गति देंगे.साहस पराक्रम बढ़ेगा.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.रक्त संबंधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे.नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी.शुभ कार्योंं में शामिल होंगे.इच्छित परिणाम बनेंगे.परिजनों का भरोसा जीतेंगे.धैर्यवान बने रहेंगे.संकोच में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे.योजनाओं व प्रस्तावों में उचित गति बनी रहेगी.पेशेवर सफलता पाएंगे.वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे.प्रबंधन में बेहतर रहेंगे.साझा प्रयासों पर जोर रहेगा.कामकाज में सुखद स्थिति रहेगी.



धन संपत्ति- विभिन्न कार्योंं को प्रभावी ढंग से गति देंगे.साख सम्मान में वृद्धि होगी.योजनाओं को गति देंगे.सभी का सहयोग रहेगा.संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे.धन संपत्ति में वृद्धि होगी.आर्थिक मामलों में उछाल रहेगा.



प्रेम मैत्री- कुल परिवार के लोग परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे.मन की बात साझा करेंगे.महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी.संवाद बेहतर बना रहेगा.अतिथि आएंगे.सभी का स्वागत सत्कार रखेंगे.रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा.परिजनों संग खुशियां बाटेंगे.स्मरणीय पल निर्मित होंगे.प्रिय से मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क का दायरा बड़ा होगा.भव्यता पर जोर रहेगा.वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा.जीवनस्तर बल पाएगा.स्वास्थ्य सुधरेगा.

शुभ अंक : 1 2 3 और 5

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें.संवार बढ़ाएं.

