आज 9 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: गुरुवार के दिन मिथुन राशि वालों का मन रहेगा प्रसन्न, उद्योग में पाएंगे विस्तार

Aaj ka Mithun Rashifal 9 October 2025, Gemini Horoscope Today: अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कलात्मकता बल पाएगी. विविध प्रयासों में गति आएगी. रिश्तां को बेहतर बनाने की कोशिश होगी. तेजगति से आगे बढ़ेंगे.

मिथुन - आर्थिक उछाल की संभावनाओं को बनाए रखने वाला समय है. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. मित्रां व करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. पेशेवर भेंटवार्ता में उत्साह रखेंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. तर्कशील रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कलात्मकता बल पाएगी. विविध प्रयासों में गति आएगी. रिश्तां को बेहतर बनाने की कोशिश होगी. तेजगति से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक प्रबंधन बेहतर बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पाएगा. कार्यव्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक योजनाओं में व्यस्तता बढ़ी रहेगी. रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- करियर व्यापार में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. उद्योग के विस्तार पर फोकस रखेंगे. वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. लाभ साधने में सफल होंगे. योजनाओं में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- अपनों का साथ और सहयोग बढ़ाएंगे. मित्रों को प्रभाव में लेने में सफल होंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. उत्साह से काम लेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास पक्ष में बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उमंग ऊर्जा और स्पष्टता रहेगी. संतुलन बनाए रखेंगे. मनोबल उच्च रहेगा. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 5 और 9

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सक्रिय रहें.

