scorecardresearch
 

Feedback

आज 9 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: करियर सुधार पर रहेगा, लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 9 November 2025, Gemini Horoscope Today: क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे. करियर सुधार पर रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - प्रतिभा प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. साख प्रभाव के साथ लोकप्रियता बढ़ेगी. रचनात्मक कार्यों से जुड़े रहेंगे. कारोबारी स्थितियां सकारात्मक होंगी. योजना के अनुरूप कार्यगति बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार विनम्र और प्रभावी रहेगा. व्यापार व्यवसाय में संवार लाएंगे. लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों और अधिकारियों का समर्थन रहेगा. बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. लोगों का भरोसा जीतेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वितीय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास बना रहेगा. क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे. करियर सुधार पर रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.

धन संपत्ति- व्यापार व्यवसाय में सकारात्मकता बनी रहेगी. वित्त प्रबंधन में सहज रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

संबंधों का लाभ मिलेगा, लक्ष्य पर फोकस रखेंगे 
मिथुन: अपने काम पर ध्यान देना होगा, वाहन सावधानी से चलाएं 
लक्ष्य पर ध्यान दें, रुटीन संवारें 
मिथुन: मन का तनाव दूर होगा, तेजी से काम करने का दिन है 
मिथुन: मन की टेंशन दूर होगी, जल्दबाजी में फैसला करने से बचें 

प्रेम मैत्री- भेंट चर्चा में उचित अवसर का इंतजार रहेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आवश्यक सूचना मिल सकती है. निजी संबंधों व रिश्ते को बखूबी निभाएंगे. आपसी विश्वास को मजबूती देंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- नकारात्मक बातों से दूर रहेंगे. चर्चा संवाद में निंदावार्ता बचेंगे. जिद जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. स्वास्थ्यगत सावधानी रखेंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे.
शुभ अंक : 1 2 5 और 9

Advertisement

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. मिश्री मेवे का प्रसाद बांटें. तैयारी बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement