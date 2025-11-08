आज 8 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: संबंधों का लाभ मिलेगा, लक्ष्य पर फोकस रखेंगे

मिथुन- समय उत्तरोत्तर सुधार पर बना रहेगा. कला कौशल व रचनात्मकता को बल मिलेगा. नवाचार को महत्व देंगे. तेज सकारात्मक बदलाव उत्साह बढ़ाएंगे. बड़प्पन की सोच रखें.घर परिवार में उत्सव सा माहौल रहेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता बनी रहेगी. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंट संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. नीति नियमों का पालन करेंगे. संबंधियों का मान सम्मान रखेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में शुभता बढ़ेगी. व्यापार प्रभावपूर्ण बढ़त बनाए रहेगा. लाभ का प्रतिशत ऊंचा होगा. महत्वपूर्ण कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति-- वित्तीय कार्योंं में अच्छी स्थिति रहेगी. बचत पर बल देंगे. करियर व्यापार में सकारात्मक परिणाम बढ़ेंगे. भेंट की प्राप्ति संभव है. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित लक्ष्यों को हासिल करने में सहजता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम के मामलों में सजगता बनाए रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. संवाद संपर्क रखेंगे. अपनों के लिए हरसंभव प्रयास करेंंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे. सुख सामंजस्य के प्रयास बढ़ेंगे. दोस्त की सुनें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोगों का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नीतिगत विषयों पर ध्यान देंगे. तैयारी बनाए रखेंगे. रुटीन संवारेंगे. व्यक्तित्व में सहजता रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. मनोबल उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. सहकार व विवेक बढ़ाएं.



