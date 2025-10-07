आज 7 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले सरकारी विषयों को गति देंगे, करें ये खास उपाय

मिथुन - कार्यक्षेत्र में लाभ वृद्धि और प्रभाव बढे़ेगा. करियर कारोबार में वातावरण अनुकूल बना रहेगा. विभिन्न मामलों में उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. विस्तार कार्यों पर फोकस रखेंगे. विभिन्न प्रबंधकीय मामलों में सक्रियता रखेंगे. करियर कारोबार में बड़ी उपलब्धि बन सकती है. शासन से संबंधी निर्णय लेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष सहयोगी होंगे. वरिष्ठों से सहकार बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सहजता बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. लक्ष्य साधने पर जोर होगा. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. सरकारी विषयों को गति देंगे. कामकाजी प्रभाव में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- प्रबंधन की बेहतर स्थिति रहेगी. लाभ व्यापार संवार पाएगा. योजनाएं आकार लेंगी. कामकाजी भेंट में सफल हांगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग बढ़ाएंगे. चर्चाओं में शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास रहेगी. अपनों के लिए समय निकालेंगे. आदरभाव बनाए रखेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मन के रिश्तों को संवारेंगे. सभी के संरक्षण का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सुविधाएं बढ़ेगी. अनुशासन रखेंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. स्पष्टता और बड़़प्पन से काम लेंगे.

शुभ अंक : 5 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : गुड़ के समान

आज का उपाय : अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहकार का भाव रखें. संवाद संवारें.

---- समाप्त ----