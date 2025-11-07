scorecardresearch
 

आज 7 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: लक्ष्य पर ध्यान दें, रुटीन संवारें

Aaj ka Mithun Rashifal 7 November 2025, Gemini Horoscope Today: करियर कारोबार पूर्ववत् रहेगा. व्यक्तिगत खर्च में वृद्धि होगी. ठगी की आशंका है.करियर व्यापार में पूर्ववत् स्थिति रहेगी. व्यावसायिक स्तर सामान्य प्रभाव का रहेगा.

मिथुन- न्याय नीति और व्यवस्था में भरोसा रखेंगे. नियमों का पालन बनाए रहेंगे. रिश्ते बेहतर होंगे. उधार के व्यवहार से बचें. रुटीन बेहतर बनाएं. अपरिचितों पर जल्द भरोसा नहीं करें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. दिखावे व विवाद से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. उधार के लेनदेन को बढ़ावा न दें. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. अतिउत्साह न दिखाएं. निवेश संबंधी प्रयासों में सक्रियता बढ़ेगी. करियर कारोबार पूर्ववत् रहेगा. व्यक्तिगत खर्च में वृद्धि होगी. ठगी की आशंका है.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में पूर्ववत् स्थिति रहेगी. व्यावसायिक स्तर सामान्य प्रभाव का रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में सजगता बनाए रहेंगे. पुराने मामले उभर सकते हैं. लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. ठगों से दूरी रखें.
धन संपत्ति- कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. निवेश के प्रयास गति लेंगे. दान धर्म बढ़ाएंगे. दिखावे से बचें. भेंट संवाद को मजबूती मिलेगी. आर्थिक प्रयास सामान्य रहेंगे. उधार के लेनदेन पर अंकुश रखेंगे. बड़बोली से बचें.

प्रेम मैत्री- आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों को समय देंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जाना संभव है. भेंट के अवसर बने रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्य क्षेत्र में सक्रियता दिखाएंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. ठगी के शिकार होने से बचें. तैयारी से आगे बढ़ें. लक्ष्य पर ध्यान दें. रुटीन संवारें.

शुभ अंक : 5 6 7 और 9

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. दान धर्म बढ़ाएं. लेनदेन में सजग रहें. दिखावे में न आएं.

TOPICS:

