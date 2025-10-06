scorecardresearch
 

आज 6 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: शरद पूर्णिमा पर मिथुन राशि वाले अनुभव का लाभ उठाएंगे, इच्छित फल पाएंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 6 October 2025, Gemini Horoscope Today: उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. बड़ी उपलब्धि बन सकती है. साख सहकार में वृद्धि होगी. सहजता से कारोबार संवार पाएगा.

gemini horoscope
मिथुन - सत्ता के मामलों में सक्रियता आएगी. पेशेवर संबंधों में उत्साह रहेगा. वित्तीय इच्छित परिणाम बनेंगे. कामकाजी अनुबंध पक्ष में बने रहेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. कला कौशल के प्रयासो में मदद बनी रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. पैतृक विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. असहजताएं स्वतः दूर होंगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय-  प्रबंधकीय मामले गति लेंगे. विविध कार्यों में तेजी दिखाएंगे. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. बड़ी उपलब्धि बन सकती है. साख सहकार में वृद्धि होगी. सहजता से कारोबार संवार पाएगा.

धन संपत्ति-  करियर विस्तार पर बल होगा. व्यावसायिक कार्यों पर फोकस बढ़ाए रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा.

प्रेम मैत्री- परिजनों में परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. संवाद में मिठास रखेंगे. प्रेम संबंधों पर जोर देंगे. सुख संरक्षण का भाव बढ़ा रहेगा. सभी के प्रति आदरभाव बनाए रखेंगे. वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. मनोबल ऊंचा होगा. सुविधाएं बढ़ेगी. बड़़प्पन रखेंगे.

शुभ अंक : 2 5 6 और 7

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. सहयोग बढ़ाएं.

