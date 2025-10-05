scorecardresearch
 

Feedback

आज 5 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: विरोधी शांत रहेंगे, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 5 October 2025, Gemini Horoscope Today: संकोच दूर होगा. आत्मविश्वास से सभी कार्य साधेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. परस्पर सहयोग और उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - भाग्य की प्रबलता का लाभ उठाएंगे. दिल के संबंधों को प्राथमिकता में बनाए रखेंगे. संपर्कां का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे. धर्म कार्योंं में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. शिक्षा व समृद्धि को बल मिलेगा. संकोच दूर होगा. आत्मविश्वास से सभी कार्य साधेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. परस्पर सहयोग और उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर अनुशासन बढ़ाकर रखेंगे. प्रबंधन पर भरोसा बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ संवार पर रहेगा.योजनाओं एवं वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी रहेंगे.  प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा. वित्तीय अवरोध दूर होंगे. अच्छे लाभ की संभावना बनी रहेगी. विरोधी शांत रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन: रुके हुए काम पूरे होंगे, धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे 
मित्रों का साथ पाएंगे, शिक्षा पर जोर देंगे 
मिथुन: सेहत आपकी ठीक रहेगी, व्यापार में रुके हुए काम बनेंगे 
मिथुन राशि वालों के भेंट के अवसर बनेंगे, लापरवाही नहीं दिखाएंगे 
धन लाभ के रास्ते बनेंगे, मित्रों से मदद मिलेगी 

प्रेम मैत्री- स्वजनों से मदद मिलेगी. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. सुखद पलों को साझा करेंगे. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क एवं बड़प्पन बढा रहेगा. तार्किकता पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा.
शुभ अंक : 1 5 और 6

Advertisement

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement