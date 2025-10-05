आज 5 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: विरोधी शांत रहेंगे, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे

मिथुन - भाग्य की प्रबलता का लाभ उठाएंगे. दिल के संबंधों को प्राथमिकता में बनाए रखेंगे. संपर्कां का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे. धर्म कार्योंं में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. शिक्षा व समृद्धि को बल मिलेगा. संकोच दूर होगा. आत्मविश्वास से सभी कार्य साधेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. परस्पर सहयोग और उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर अनुशासन बढ़ाकर रखेंगे. प्रबंधन पर भरोसा बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ संवार पर रहेगा.योजनाओं एवं वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा. वित्तीय अवरोध दूर होंगे. अच्छे लाभ की संभावना बनी रहेगी. विरोधी शांत रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से मदद मिलेगी. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. सुखद पलों को साझा करेंगे. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क एवं बड़प्पन बढा रहेगा. तार्किकता पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 6

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.

