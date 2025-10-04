scorecardresearch
 

आज 4 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: मित्रों का साथ पाएंगे, शिक्षा पर जोर देंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 4 October 2025, Gemini Horoscope Today: धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे.

gemini horoscope
मिथुन - भेंट मुलाकात में बेहतर बने रहेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. उच्च शिक्षा के मामले पक्ष में रहेंगे. धर्म और आस्था को बढ़ावा मिलेगा. भाग्य बढ़त पर बना रहेगा. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उछाल आएगा. परिस्थितियां सुधार संवार पर बनी रहेंगी. कार्यक्षेत्र में पेशेवरों के प्रदर्शन से जुड़ीं कमियां दूर होंगी. कारोबार संबंधी लंबित मामले गति पाएंगे. नई शुरूआत कर सकते हैं.

धन संपत्ति- सबके साथ से वित्तीय मामले संवरेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. व्यवस्थित कार्य करेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. अवरोध स्वतः दूर होंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में स्नेह बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामले प्रभावी होंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. मन के मामले संवार पर बने रहेंगे. प्रेम संबंधो में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार का भाव रखेंगे. शिक्षा संवरेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक : 4 5 और 8
शुभ रंग : आसमानी
आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तिल तिलहन का दान व प्रयोग करें. धर्मक्षेत्र जाएं.

