आज 4 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों प्राप्त होंगे आर्थिक कार्यों में शुभ प्रस्ताव, भावनात्मक पक्ष पर नियंत्रण रखेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 4 November 2025, Gemini Horoscope Today: प्रबंधन के कार्य बनेंगे. योजनाएं आकार लेंगी. करियर कारोबार में तेजी लाएंगे. उद्योग व्यापार की महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.

मिथुन - आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे. सूझबूझ और आपसी सहयोग से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में उम्दा प्रदर्शन का भाव रहेगा. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. योजनाएं आकार लेंगी. करियर कारोबार में तेजी लाएंगे. उद्योग व्यापार की महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. पद प्रतिष्ठा कों बल मिलेगा. शुभ प्रस्ताव प्रप्त होंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. जॉब करियर अवसर बढ़ेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. भेंटवार्ता में सफल हांगे.

नौकरी व्यवसाय- सृजनात्मक प्रयासों से आर्थिक कार्य संवार पर रहेंगे. अपेक्षा से बेहतर शुरूआत रहेगी. विविध प्रयासों में सफल होंगे. करियर व्यापार में प्रतिभा और कौशल से जगह बनाएंगे. प्रदर्शन बढ़त पर बना रहेगा.

धन संपत्ति-  व्यावसायिक लक्ष्य पूरे करने में सहज होंगे. विविध विषयों में तेजी रहेगी. लाभ प्रभाव में बेहतर रहेंगे. आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी. कार्यविस्तार में तेजी आएगी. धनधान्य में वृद्धि रहेगी. लक्ष्य पाने में सफलता मिलेगी.

प्रेम मैत्री- सभी से संबंध मधुर रहेंगे. भावनात्मक पक्ष पर नियंत्रण रखेंगे. मन के रिश्तों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. निजी विषयों में सफलता मिलेगी. सरल व्यवहार रखेंगे. वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. स्पष्टता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुभव में बढ़ोत्तरी होगी. लक्ष्योन्मुख रहेंगे. श्रेष्ठ कार्य बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्मकार्य से जुड़ें. दान बढ़ाएं.

