आज 3 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों के भेंट के अवसर बनेंगे, लापरवाही नहीं दिखाएंगे

मिथुन - धैर्य से आगे बढ़ते रहने का समय है. कार्य पूरा करने व लक्ष्यों को पाने में अवरोध अनुभव कर सकते हैं. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाते रहें. करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. नीति नियम एवं व्यवस्था से कार्य करें. अनुशासन अनुपालन पर जोर देंगे. करियर कारोबार में जोखिम नहीं उठाएंगे. कामकाज में स्पष्टता रहेगी. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएं. सामान्य हितलाभ बने रहेंगे. परिवार में सुख रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करीबियों का साथ रहेगा. आवश्यक विषयों को समयसीमा में पूरा करने का दबाव बनेगा. मामले लंबित रखने से बचें. कार्य व्यापार में सतर्कता से आगे बढ़ें. बड़ों की सलाह मानें. प्रलोभन में आने से बचें.

धन संपत्ति- बचत की कोशिश बनाए रखेंगे. लापरवाही नहीं दिखाएंगे. लेनदेन में सावधानी बरतें. शोध संबंधी विषयों से जुड़ सकते हैं. कामकाज सामान्य रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ें. धैर्यवान और सतर्क बने रहें.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों व शुभचिंतकों को अनदेखा नहीं करें. संबंधियों का सहयोग मिलेगा. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बनेंगे. सामंजस्य बनाए रखें. मन के मामलों में धीरज दिखाएं. भावनात्मक विषयों में पहल से बचें. चर्चा में सतर्कता से बात करें. निजता पर जोर रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनजान लोगों व गतिविधियों से सजग रहें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्य से समझौता न करें. खानपान पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 3 4 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. बड़प्पन रखें.

