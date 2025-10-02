scorecardresearch
 

Feedback

आज 2 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले वाणिज्यिक लेनदेन में रखें सुधार, करें इस रंग का प्रयोग

Aaj ka Mithun Rashifal 2 October 2025, Gemini Horoscope Today: सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. संकोच बना रहेगा. व्यवस्थागत फोकस बढ़त पर रहेगा. विभिन्न प्रयास सहज बनाए रहें.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - सेहत से समझौता न करें. संकेतों पर ध्यान दें. व्यवस्था संवारने का प्रयास बनाए रहेंगे. पेशेवरों के लिए मिश्रित स्थिति रहेगी. जिद व जल्दबाजी में आकर निर्णय लेने से बचें. दिखावे व बड़बोलेपन की आदत छोड़ें. सोच विचारकर फैसले लें. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. संकोच बना रहेगा. व्यवस्थागत फोकस बढ़त पर रहेगा. विभिन्न प्रयास सहज बनाए रहें. धैर्यपूर्वक रिश्ते निभाएंगे. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जिम्मेदारियों को निभाएं.

नौकरी व्यवसाय- अवरोधों में निरंतरता बनी रह सकती है. दबाव में समझौता न करें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे. अप्रत्याशितता बनी रहेगी. कारोबार सामान्य बना रहेगा.

धन संपत्ति- अनुबंधों को पूरा करने का प्रयास करें. करियर व्यवसाय बेहतर बना रहेगा. निरंतरता नियंत्रण बढ़ाएंगे. नीतिनियमों का पालन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलन रखेंगे. सामंजस्य से आगे बढें.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन: करियर में उन्नति के रास्ते बनेंगे, मन की परेशानी दूर होगी 
स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे, योजनाएं रुटीन रहेंगी 
स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे, योजनाएं रुटीन रहेंगी 
मिथुन: धन लाभ होगा, करियर में उन्नति के रास्ते खुलेंगे 
मिथुन राशि वाले महाष्टमी के दिन सामंजस्यता बनाए रखेंगे, दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा 

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में रुटीन बेहतर बनाएं. बड़प्पन की भावना रखें. अनुभवियों की सलाह से आगे बढ़ें. संबंधों का सम्मान करें. निम्न बातों को अनदेखा करें. परिजनों से बनाकर चलें. स्वार्थ संकीर्णता से बचेंगे. नकारात्मक विचारों का त्याग करें. अपनों की सलाह मानें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संवेदनों के प्रति सजग रहें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आलस्य पर अंकुश रखें. लापरवाही न बरतें. अपनों की सहायता पाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 5

शुभ रंग : लेमन

आज का उपाय : विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. नियम रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement