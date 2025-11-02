scorecardresearch
 

Feedback

आज 2 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: वरिष्ठों से भेंट होगी, कामकाजी यात्रा संभव है

Aaj ka Mithun Rashifal 2 November 2025, Gemini Horoscope Today: धन संपत्ति के प्रयास पक्ष में बनेंगे. वित्तप्रबंधन को बल मिलेगा. अधिकारियों का समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ता सफल होगी. जीवनशैली संवरेगी.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - भाग्यबल और प्रतिभा से सभी कार्य बनेंगे. शासन प्रशासन के मामले संवरेंगे. लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों और अधिकारियों का साथ समर्थन रहेगा. बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. पैतृक विषयों में गति आएगी. प्रबंधन के कार्यों में अच्छे रहेंगे. चहुंओर अनुकूलता बनी रहेगी. महत्वपूण मामले पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा बढ़ेगी. सभी प्रभावित होंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. आर्थिक कार्य संवरेंगे. व्यावसायिक उपलब्धियां बढ़ेगी. बड़प्पन से काम लेंगे. विविध प्रयास संवारेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. कामकाजी यात्रा संभव है.

धन संपत्ति- प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साझीदारी की भावना रखेंगे. धन संपत्ति के प्रयास पक्ष में बनेंगे. वित्तप्रबंधन को बल मिलेगा. अधिकारियों का समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ता सफल होगी.

सम्बंधित ख़बरें

देवउठनी एकादशी पर मिथुन राशि वालों के आर्थिक प्रयास रहेंगे बेहतर, सुखद पल साझा करेंगे 
मिथुन राशि: धन की स्थिति में सुधार होगा, मन में संतोष का भाव बढ़ेगा 
सभी का समर्थन बना रहेगा, अवसरों को भुनाएंगे 
मिथुन: शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कर्ज से लेकर काम करने से बचें 
मिथुन राशि वाले सूझबूझ से लें काम, शुभ सूचनाओं की होगी प्राप्ति  

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष सुखकर बना रहेगा. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. रिश्तों में सद्भावना रखेंगे. निजी संबंध संवार पाएंगे. गरिमा का ध्यान रखेंगे. अपनों के हित में प्रयासरत रहेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. भेंट के अवसर बनेंगे. अपनों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. आपसी सहयोग की भावना बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- रचनात्मक सोच रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. आकर्षण बढ़ेगा. जीवनशैली संवरेगी. स्वास्थ्य सुधरेगा. उत्साह बढ़ेगा. मनोबल उच्च रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 4 और 5

Advertisement


 शुभ रंग : अंजीर समान


आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे व मिश्री बांटें. लक्ष्य साधें. व्यवस्था के प्रति समर्पित रहें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement