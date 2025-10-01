scorecardresearch
 

आज 1 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे, योजनाएं रुटीन रहेंगी

Aaj ka Mithun Rashifal 1 October 2025, Gemini Horoscope Today: कार्य व्यापार मध्यम रहेगा. लेनदेन में नियम पालन बनाए रखें. अतिश्रम और दबाव में कार्य करने से बचें. सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे.

मिथुन - महत्वपूर्ण कार्यों  को समय पर पूरा करने का प्रयास बनाए रखें. साझा कार्यों में कार्यों  में सक्रियता बनी रहेगी. व्यवस्था से संबंधित विषयों के बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. साझा पक्ष बेहतर होगा. सत्ता शासन से संबंधी अवसरों को भुनाने की सोच होगी. टीम प्रबंधन व व्यवस्था पर ध्यान देंगे. कार्य व्यापार मध्यम रहेगा. लेनदेन में नियम पालन बनाए रखें. अतिश्रम और दबाव में कार्य करने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों की बातों को नजरअंदाज करने से बचें. सबका साथ सहयोग बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित होंगे. विभिन्न मामले लंबित बने रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. योजनाएं रुटीन रहेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मध्यम रहेगा. विविध विषयों में ढिलाई न दिखाएं. परिस्थितियां प्रभावित रह सकती हैं. खर्च बढ़ा रह सकता है. संग्रह पर जोर बढ़ाएं. सीख सलाह को अनदेखा न करें. भेंटवार्ता में सतर्क रहें.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों और शुभचिंतकों की अनदेखी से बचें. सहजता व सूझबूझ से संबंध मधुर बनाए रहें. समय पर भेंट के लिए जाएं. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत संपर्कां में सजग रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. भावनात्मक मजबूती बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार पर फोकस बनाए रखेंगे. सेहत के प्रति सजग रहें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें.

शुभ अंक : 1 2 और 5
शुभ रंग : हल्का हरा

आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. विनम्र रहें.
 

