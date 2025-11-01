scorecardresearch
 

आज 1 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: देवउठनी एकादशी पर मिथुन राशि वालों के आर्थिक प्रयास रहेंगे बेहतर, सुखद पल साझा करेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 1 November 2025, Gemini Horoscope Today: लंबी दूरी की यात्रा संभव है.  लंबित योजनाओं में गति आएगी.  अनुकूलता बढ़त पर रहेगी.  आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा.  पेशेवर मामले सधेंगे.  

मिथुन - भाग्य की मदद से तेज सुधार के संकेत बने हुए हैं.  दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.  बंधु बांधवों से मदद मिलेगी.  उद्योग व्यापार से जुड़े जन अच्छा करेंगे.  लंबी दूरी की यात्रा संभव है.  लंबित योजनाओं में गति आएगी.  अनुकूलता बढ़त पर रहेगी.  आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा.  पेशेवर मामले सधेंगे.  संकल्प पूरा करें. निसंकोच आगे बढेंगे.  संसाधनों में वृद्धि होगी.  शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.  पुण्यार्जन बढ़ेगा.  प्रतिस्पर्धा पर जोर होगा. अड़चन अवरोध स्वतः दूर होंगे. 

नौकरी व्यवसाय- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.  करियर व्यापार पर जोर रखेंगे.  लंबित मामलों में सहज रहेंगे.  प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.  व्यवस्था पर जोर रखेंगे.  परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी.  विवेक बढ़ेगा. 

धन संपत्ति- आय बढ़त पर रहेगी.  आर्थिक प्रयास बेहतर रहेंगे.  सुखद सूचना मिलेगी.  पहल करने में आगे होंगे. करियर कारोबार में लाभ का प्रतिशत ऊंचा होगा.  निर्णय लेने में तेज बने रहेंगे. 

प्रेम मैत्री- भावनाओं को व्यक्त करेंगे.  प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.  अपनों का साथ विश्वास पाएंगे.  स्नेह प्रेम बनाए रखेंगे.  प्रभावी ढंग से बात रखेंगे.  सुखद पल साझा करेंगे.  भ्रमण मनोरंजन के मौके बढ़ेंगे.  प्रिय प्रसन्न रहेंगे. संबंधों में सुधार होगा.  वार्ता सफल होगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- अनुभव का लाभ लेंगे.  प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे.  कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.  व्यक्तित्व भव्य बना रहेगा. व्यवहार प्रभावी रहेगा.  स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.  मनोबल ऊंचा रहेगा. 

शुभ अंक : 1 3 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें.  अन्नकूट का भोग लगाएं.  शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान करें.  भक्तिभाव बढ़ाएं. 

