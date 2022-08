Tarot Rashifal 11 august (Gemini): खर्चों को नियंत्रण में रखना होगा, परिवार में चल रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे

मिथुन Page of cups Eight of pentacles

कार्यक्षेत्र

व्यापारियों को कम मेहनत में भी ज्यादा फायदा होने के योग बन रहे हैं. बेरोजगार लोगों को रोजगार के मौके मिल सकते हैं. आप ऐसे कामों से बचें जिसके बारे में आपको अंदाज न हो. मेहनत और जिम्मेदारी बढ़ेगी. स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग हैं. पुराना काम निपटाने के लिहाज से समय अच्छा है. जो भी कुछ करना है, वह आपको अपने ही दम पर करना होगा.

आर्थिक

आमदनी में बढ़ोतरी होगी. लेकिन आज खर्चों में कमी करना भी उतना ही ज़रूरी है. आपका विदेशी व्यापार बढ़ेगा. नए-नए तरीकों से आपको धन लाभ हो सकता है. बिजनेस में आपकी योजनाएं सफल होती दिखाई देंगी और इसकी वजह से आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा. योजनाओं में निवेश करेंगे तो आपको फायदा होगा. म्युचूअल फंड्स में निवेश कर सकते है.



पारिवारिक

आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. आप अपनी बुद्धिमता व चतुराई का परिचय देते हुए आसानी से अपने सभी कार्य हल कर पाएंगे. संतान द्वारा किसी नए कार्य में निवेश करने से मन मुताबिक लाभ मिलेगा. परिवार में पहले से चल रहे वाद विवाद दूर होंगे. घर के बड़े बुजुर्गों का इस समय सहयोग बना रहेगा. परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है. कोर्ट के मामलों से भी छुटकारा प्राप्त होगा. आज किसी से बहस में नहीं पड़े. छात्रों का काम समय पर पूरा होने से आज हर्ष होगा. घर में बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

प्रेम संबंध

जीवनसाथी के नाम से निवेश करेंगे तो आर्थिक लाभ होगा. प्रेम-सम्बन्धों के लिए दिन अच्छा था. लव पार्टनर आपके हर कार्य में सहयोग करेगा. अगर आप लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो कोशिश सफलता दिलायेगी.



स्वास्थ्य

नेत्र से संबंधी पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है. पैर में चोट आदि लगने से सावधानी बरतें. घर में बच्चों को नज़र दोष से बचाएं. माता के स्वस्थ्य में सुधार दिखेगा. अगर लम्बे समय से बीमार थे तो आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है.



उपाय : आज पीले चावल का भोग भगवान श्री कृष्णा और राधा जी को लगाएँ

शुभ रंग : लाल

शुभ अंक : 6