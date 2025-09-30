scorecardresearch
 

Career Rashifal 30 September 2025 (करियर राशिफल): धनु राशि वाले विभिन्न कार्यों में तेजी आएगी, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 30 September 2025 (करियर राशिफल): साख सम्मान में वृद्धि होगी. आप स्वयं पर ध्यान देंगे. नवकार्यों से सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

career horoscope
मेष: मेष राशि के जातकों की कार्यव्यवस्थाएं अनुकूल बनी रहेंगी. आप इच्छित परिणामों को पाएंगे. कारोबारी मामलों में नियंत्रण बढ़ाएंगे, और लक्ष्यों को साधेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. आप व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को पेशेवरों व परिचितों की सलाह को मानना चाहिए. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति अमल में लाएं. पेशेवरता बनाए रखें. कार्य व्यापार में निरंतरता रखें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक पेशेवर प्रयासों को संवारेंगे. योजनाओं को गति देंगे. सहकारिता से सफलता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता आएगी. सभी के सहयोग से उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आपका साझा पक्ष मजबूत रहेगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों का सतर्कता एवं तैयारी पर बल बना रहेगा. सहकार व सामंजस्य बनाए रखेंगे. विविध विषय सामान्य बने रहेंगे. सेवाकर्मी अच्छा करेंगे. अड़चनों को धैर्य से दूर करेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सभी का भरोसा जीतना चाहिए. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, और सकारात्मकता बनाए रखेंगे. पेशेवर उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विभिन्न कार्यों में उत्साह दिखाएंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोग पेशेवरों की सलाह से आगे बढ़ें. अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें. पेशेवर बातों की अनदेखी से बचें. करियर के विषय पक्ष में बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाए रखें.

तुला: तुला राशि के जातक साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. वातावरण संवार पर रहेगा. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. पेशेवर यात्रा संभव है. परंपरागत कार्यों में प्रभावी रहेंगे. करियर पर फोकस रखेंगे. सबका सहयोग पाएंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को विभिन्न कार्यों में आर्थिक सूझबूझ का परिचय देना चाहिए. नौकरीपेशाओं को उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों की साख सम्मान में वृद्धि होगी. आप स्वयं पर ध्यान देंगे. नवकार्यों से सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. विभिन्न कार्यों में तेजी आएगी. लंबित मामलों को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है.

मकर: मकर राशि के लोगों के व्यावसायिक कार्य सामान्य रहेंगे. लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं. भूलचूक से बचने का प्रयास होगा. धैर्यपूर्वक काम लें. नीति नियम का पालन करें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन बनाए रखेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातक साहसिक फैसले लेने में आगे रहेंगे. लेनदेन के अवसर बढ़ेंगे. विविध प्रयासों में तेजी रखेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों की प्रशासनिक गतिविधियां तेज होंगी. आप प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में करीबियों का सहकार बढ़ेगा. उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. पेशेवर गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे.

