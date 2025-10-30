Career Rashifal 30 October 2025 (करियर राशिफल): मकर राशि वाले कार्य-व्यापार में पाएंगे उछाल, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को वाणिज्यिक कार्यों को गति देनी चाहिए. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. साहस व सूझबूझ बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन होगा. जिद और अंहकार त्यागें. योजनाएं लंबित रखने से बचें.

वृष: वृष राशि के लोगों को परंपरागत कार्यों को गति देनी चाहिए. आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. उन्नति व विस्तार पर फोकस रखेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को प्रबंध कार्य एवं भेंटवार्ता में बेहतर होना चाहिए. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को पेशेवर लेनदेन में लापरवाही से बचना चाहिए. स्पष्टता व सावधानी बढ़ाएं. विविध मामले नियंत्रण में बनाए रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ाएं. अतार्किक क्षेत्रों में दखल से बचें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों का करियर संवार पाएगा. कारोबार में सकारात्मकता रहेगी. लाभ के अवसर रहेंगे. संतुलित गति से आगे बढ़ेंगे. जरूरी कार्यों को लंबित रखने से बचेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा.

कन्या: कन्या राशि के लोगों की कार्यगति सहज रहेगी. पेशेवर मामले सकारात्मक बने रहेंगे. सफेदपोश ठगों से बचें. नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों को निसंकोच आगे बढ़ते रहना चाहिए. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवर तथ्यों पर ध्यान देंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. कार्य व्यापार में तेजी रहेगी. विविध मामलों में सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को करियर व्यापार में सफलता मिलेगी. विविध मामलों में शुभता रहेगी. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.

धनु: धनु राशि के जातकों का करियर कारोबार में संपर्क संवरेगा. भेंट व संवाद बढ़ाएंगे. जरूरी विषयों में जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में सफलता बनेगी.

मकर: मकर राशि के लोगों को करियर व्यापार में उछाल आएगा. विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. वादा वचन निभाएंगे. परंपरागत व्यवसाय बल पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन को बल मिलेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को योजनाओं पर फोकस बनाए रखना चाहिए. करियर व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे. सक्रियता सामंजस्य बनाए रखेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को पेशेवरों से मतभेद उभर सकते हैं. भेंटवार्ता में सावधान रहें. वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी.

---- समाप्त ----