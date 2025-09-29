Career Rashifal 29 September 2025 (करियर राशिफल): तुला राशि वाले कामकाज में पाएंगे बढ़ोतरी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों का प्रतिभा पर जोर होगा. कारोबार की स्थिति मजबूत रहेगी. आप सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार पर फोकस रखेंगे. आपके आवश्यक कार्य बनेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में विनय विवेक रखना चाहिए. कामकाज में सावधानी बनाए रहेंगे. लापरवाही व अनदेखी न करें. कामकाजी प्रयासों को संवारें. व्यापार पूर्ववत् रहेगा. लाभ प्रतिशत साधारण रहेगा. पेशेवर प्रयास गति लेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक विभिन्न कार्यों में मजबूती बनाए रखेंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. कामकाज में गति बढ़ाएंगे. पेशेवर सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. करियर व्यापार में शुभता रहेगी.

कर्क: कर्क राशि के जातकों का करियर अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. व्यापार में पेशेवरता बढ़ाएं. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. उधार के लेनदेन से बचें. अनुभवियों की सीख सलाह मानें. नौकरीपेशा बेहतर रहेंगे. कारोबार मिश्रित रहेगा.

सिंह: सिंह राशि के लोग परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा प्रदर्शन का प्रयास बेहतर बना रहेगा. कामकाजी मामलों में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. आप उल्लेखनीय कार्य करेंगे.

कन्या: कन्या राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र में प्रबंधन संवरेगा. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. उद्योग में सहजता बनी रहेगी. अनुशासन और निरंतरता रखेंगे. कार्य व्यापार में सकारात्मक वातवरण बना रहेगा. आरोप-प्रत्यारोप से बचें.

तुला: तुला राशि के लोग सहकारिता पर जोर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में सजगता बनाए रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में वृद्धि होगी. करियर व्यापार में संभावनाएं बढ़ी रहेंगी. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. योजनाओं को गति मिलेगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष बल पाएगा. विविध वित्तीय गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवार लेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. आय के नए स्त्रोत गढ़ेंगे.

धनु: धनु राशि के लोगों की साख सम्मान में वृद्धि होगी. आप पेशेवर संबंधों को भुनाएंगे. पेशेवरों की बेहतर बनी रहेगी. उचित अवसरों में वृद्धि बनी रहेगी. विविध कोशिशों को बल मिलेगा. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे.

मकर: मकर राशि के जातकों को पेशेवर प्रभाव बनाए रखना चाहिए. आप कारोबारी सतर्कता बरतेंगे. लेनदेन में सावधानी दिखाएं. नियमितता व निरंतरता बनाए रहें. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. कामकाज में सामान्य प्रभाव बना रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के लोगों के करियर व्यापार में अनुकूलन रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊँचा बना रहेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. व्यवसायिक योजनाएं फलेंगी. अधिकारियों से भेंट होगी. प्रबंधकीय प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

मीन: मीन राशि के जातक विविध प्रयासों में आगे रहेंगे. चारों ओर शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी. कामकाज में उछाल के संकेत हैं. उम्मीद के अनुरूप रखेंगे. लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी.

---- समाप्त ----