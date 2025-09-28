Career Rashifal 28 September 2025 (करियर राशिफल): कन्या राशि वाले करियर पर फोकस रखेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

मेष राशि-

मेष राशि के जातक इस सप्ताह अपने कार्य व्यापार में निरंतरता लाएँगे और सूझबूझ बनाए रखेंगे. उन्हें यह समझना होगा कि सही समय पर लिया गया फैसला ही सफलता की कुंजी है.

वृष राशि-

वृष राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में सक्रियता आएगी और साझा पक्ष मजबूत रहेगा. यह समय सहयोग और टीम वर्क के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने का है.

मिथुन राशि-

मिथुन राशि के लोग तार्किकता पर जोर देंगे. सेवाकर्मी अच्छा करेंगे और जिम्मेदारी से कार्य संभालेंगे. वे धैर्य के साथ अवरोधों को दूर करने में सफल रहेंगे, जिससे उनका मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उन्हें समकक्षों का सहयोग भी मिलेगा.

कर्क राशि-

कर्क राशि के जातक इस सप्ताह आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. उनके कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा और वे सकारात्मक परिणाम बनाए रखेंगे. अनुभवों से सीख लेकर, वे सभी का भरोसा जीतेंगे और साख-सम्मान का भाव बनाए रखेंगे.

सिंह राशि-

सिंह राशि वालों को बड़ों की सीख माननी होगी और अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलना होगा. उन्हें स्मार्ट वर्किंग अपनानी चाहिए और संपर्क क्षेत्र बड़ा रखना चाहिए. उनकी करियर के विषय पक्ष में बनेंगे.

Advertisement

कन्या राशि-

कन्या राशि के लोगों के कामकाज में तेजी बनी रहेगी. वे साहस-पराक्रम बनाए रखेंगे और लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. करियर पर फोकस रखेंगे और पेशेवर यात्रा संभव हो सकती है.

तुला राशि-

तुला राशि के लिए यह सप्ताह उत्साह और मनोबल से भरा रहेगा. उन्हें आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं और साख में वृद्धि होगी. वे कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे और वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.

वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि के जातकों के नवकार्यों से करियर-कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा. वे नीति-नियम बनाए रखेंगे और सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. लंबित मामलों को आगे बढ़ाएंगे और कार्यों में तेजी आएगी.

धनु राशि-

धनु राशि वालों के व्यावसायिक मामले सकारात्मक रहेंगे. वे प्रबंधन संवार पर जोर देंगे और धैर्यपूर्वक काम लेंगे. उन्हें कार्यव्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना होगा, साथ ही भूलचूक से बचने का प्रयास करना चाहिए.

मकर राशि-

मकर राशि के लोग कामकाज में सहज रहेंगे. लेनदेन के अवसर बढ़ेंगे और वे विविध प्रयासों में तेजी रखेंगे. करियर-व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे.

कुंभ राशि-

कुंभ राशि के जातकों को प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी मिलेगी. वे प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे और कार्यक्षेत्र में दखल बढ़ेगा. उन्हें उल्लेखनीय परिणाम मिलेंगे, और उनके सहकर्मी सहायक होंगे.

Advertisement

मीन राशि-

मीन राशि के लोग कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे और साहस बनाए रखेंगे. उनकी कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी और पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. वे योजनाबद्ध ढंग से कार्य करेंगे, जिससे उनकी सक्रियता और प्रभावशाली भेंटवार्ता में वृद्धि होगी.

---- समाप्त ----