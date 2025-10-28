Career Rashifal 28 October 2025 (करियर राशिफल): धनु राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, जाने क्या कहती है आपती राशि

मेष: मेष राशि वाले अपने 'कला कौशल' और प्रतिभा के प्रदर्शन से बेहतर परिणाम हासिल करेंगे.उन्हें इस दौरान सबका सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा.करियर और कारोबार को लेकर उनके मन में जो 'संकोच' था, वह अब दूर हो जाएगा.इससे उनके पद और प्रतिष्ठा को सीधा बल मिलेगा.वे पेशेवर मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. अपने इच्छित कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे.

वृष: वृष राशि वालों को अपने करियर और कारोबार में 'धैर्य' व विवेक बनाए रखने की जरूरत है.उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करना चाहिए.उनके लिए लेनदेन 'सामान्य' रहेगा और आर्थिक स्थिति 'मध्यम' ही बनी रहेगी.उन्हें अपने समकक्षों यानी सहकर्मियों से सामंजस्य बढ़ाकर चलना होगा.कोई भी बड़ा निर्णय लेने में 'संकोच' की स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए अनुशासन का पालन करना सबसे जरूरी है.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक अपनी योजनाओं में अपेक्षित गति बनाए रखने में कामयाब होंगे.उनके 'टीम वर्क' से जुड़े मामले संवरेंगे और बेहतर परिणाम देंगे.उन्हें अपने कामकाज पर फोकस और बढ़ाना चाहिए.वे अपना प्रबंधन मजबूत बनाएंगे और उनके विविध प्रयासों में तेजी देखने को मिलेगी.यह समय उनके लिए अपनी 'नेतृत्व' क्षमता पर ध्यान देने और उसे निखारने का है.

कर्क: कर्क राशि वालों के लिए करियर और व्यापार में सब कुछ 'रुटीन' यानी सामान्य बना रहेगा.उन्हें सख्त सलाह दी जाती है कि वे अपने वरिष्ठों के 'आदेशों की अनदेखी' करने से बचें.उनका पूरा जोर व्यवस्था पर बना रहेगा.वे अपनी क्षमता के अनुरूप ही जिम्मेदारी लेंगे.वे अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित तो करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें 'परिश्रम' और सेवा भावना पर अधिक जोर देना होगा.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि वालों का साहस और पराक्रम इस अवधि में बढ़ा रहेगा, जिसका सीधा फायदा उन्हें अपने काम में मिलेगा.उनके कार्यक्षेत्र में 'शुभता' बनी रहेगी.वे जिम्मेदार लोगों और उच्च अधिकारियों से अच्छा तालमेल रखेंगे.वे अपने कार्यक्षेत्र में पहले की तुलना में 'अधिकाधिक समय' देंगे.उनका करियर संवार पर बना रहेगा. वे कामकाज में पूरी सक्रियता बनाए रखेंगे.

कन्या: कन्या राशि वालों की कामकाजी गतिविधियां उनकी 'अपेक्षा के अनुरूप' ही रहेंगी.उनके करियर और व्यवसाय में सहजता बनी रहेगी, कोई बड़ी अड़चन नहीं है.उन्हें 'प्रबंधकीय लाभ' के अवसर भी बन सकते हैं.उनका आर्थिक कार्य-व्यापार बेहतर रहेगा.उन्हें बस एक बात का ध्यान रखना है कि अपने लक्ष्य को पाने में कोई 'हड़बड़ी' न दिखाएं. जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें.

तुला: तुला राशि वालों के जीवन में 'शुभता का संचार' उन्हें हर काम के लिए उत्साहित रखेगा.वे 'वांछित परिणामों' यानी मनचाहे नतीजों से अपना लाभ संवारने में सफल होंगे.उनके लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल रहेंगी.उनकी कामकाजी 'सफलता का प्रतिशत' भी पहले से काफी बढ़ेगा.वे अपनी व्यावसायिक सक्रियता को बढ़ाएंगे . करियर के मोर्चे पर एक बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि वालों के लिए सफलता का स्तर उनकी 'उम्मीद से भी अच्छा' रहने वाला है.उनका पेशेवरों के साथ तालमेल बढ़ेगा और उन्हें काम से जुड़े कई 'शुभ प्रस्ताव' भी प्राप्त होंगे.उनके रुके हुए आर्थिक मामलों को अब गति मिलेगी.वे अपने विविध प्रयासों में अनुकूलता बनाए रखेंगे.उनका पूरा 'फोकस' अपने लक्ष्य पर रहेगा, जिससे उनकी जीत का प्रतिशत लगातार बढ़त पर रहेगा.

Advertisement

धनु: धनु राशि वालों की वाणिज्यिक गतिविधियां यानी कमर्शियल एक्टिविटी 'प्रभावपूर्ण स्थिति' में रहेंगी.उनके व्यापार में एक नई सक्रियता देखने को मिलेगी.वे अपने 'कला कौशल' और हुनर के दम पर कार्यक्षेत्र में अपने लिए एक खास जगह बनाएंगे.उनके लिए 'सफलता का प्रतिशत ऊंचा' रहेगा.उनका पेशेवर प्रदर्शन लगातार बढ़त पर होगा.वे अपनी मिली हुई जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में भी सफल होंगे.

मकर:मकर राशि वालों को अपने रास्ते में आने वाले 'अवरोधों' यानी रुकावटों का डटकर मुकाबला करना होगा.उनके लिए सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि वे 'धोखेबाजों से दूरी' बनाकर रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.वे प्रबंधन के मामलों में सहज रहेंगे.उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 'बजट के अनुरूप' ही आगे बढ़ें.कामकाज में धैर्य दिखाना बहुत जरूरी है. हर काम को नीति-नियम के अनुसार ही करें.

कुंभ: कुंभ राशि वालों की 'कार्यशैली आकर्षक' रहेगी, जिससे लोग और वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे.उनके लिए 'कामकाजी विस्तार' की संभावनाएं भी बढ़ेंगी.उनकी सफलता की एक अच्छी लय बनी रहेगी.खास बात यह है कि उन्हें 'लाभ उम्मीद से भी अच्छा' मिल सकता है.वे पेशेवर मामलों पर अपना पूरा फोकस बनाए रखेंगे. आर्थिक लेनदेन के मामलों में बहुत प्रभावी साबित होंगे.

मीन: मीन राशि के जातकों के 'प्रशासन' यानी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी.उनके जीवन में 'सकारात्मकता' बढ़त पर रहेगी.उनका पूरा जोर कामकाज में अपने निर्धारित लक्ष्य को साधने पर होगा.वे अपने वाणिज्य और व्यापार पर अपना फोकस बनाए रखेंगे.अगर उनके कोई 'सरकारी विषय' या काम अटके हुए थे, तो वे उन्हें भी गति देंगे.कार्यक्षेत्र में उनका कामकाजी प्रभाव पहले से अधिक बढ़ेगा.

---- समाप्त ----