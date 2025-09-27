scorecardresearch
 

Career Rashifal 27 September 2025 (करियर राशिफल): तुला राशि वाले कार्यों में पाएंगे सक्रियता, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 27 September 2025 (करियर राशिफल): योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर लोग साहस और पराक्रम से सफलता प्रतिशत बढ़ाएंगे. आप कार्यों में सक्रियता रखेंगे.

career horoscope
मेष: मेष राशि के जातकों को आज समझौतों (अनुबंधों) में सजगता बनाए रखनी चाहिए. विभिन्न मामले औसत फलदायी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपको दूसरों की अपेक्षाओं से दबाव महसूस होगा. व्यवस्था के अनुरूप बने रहने का प्रयास करें. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. आपकी योजनाएं सामान्य रहेंगी.

वृष: वृष राशि के लोगों के कारोबारी संबंध सुधरेंगे. करियर में उचित दिशा बनी रहेगी. आप योजनानुसार कार्य करेंगे, और लाभ अच्छा रहेगा. आप महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. साझेदारी में अपनी सक्रियता बढ़ाएं. अपने प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक अपने कार्यों में धैर्य और समय प्रबंधन बढ़ाएं. कर्मठता पर जोर बनाए रखेंगे. कार्यगति नियमित बनी रहेगी. आप सेवाक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता बढ़ी रहेगी.

कर्क: कर्क राशि के लोग अपनी प्रतिभा और प्रबंधन से उचित स्थान पाएंगे. सूझबूझ से आप लाभ बढ़ाएंगे. पेशेवर साथियों व सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. आप सभी को प्रसन्न रखेंगे. पेशेवर प्रयासों व उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. आपकी साख और सम्मान मजबूत होंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के लिए शासन, प्रशासन और प्रबंधन का पक्ष मजबूत बना रहेगा. आप विविध प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन करने की भावना रखेंगे. आप लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएं.

कन्या: कन्या राशि के जातक अपने कार्य सुधारेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे. पेशेवर लोग अपेक्षा से अच्छा करेंगे. विविध प्रयासों में सहज स्थिति रहेगी. टीम पर जोर बना रहेगा. आपकी कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

तुला: तुला राशि के लोगों का करियर और कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर लोग साहस और पराक्रम से सफलता प्रतिशत बढ़ाएंगे. आप कार्यों में सक्रियता रखेंगे. सहयोग से कार्य करेंगे. पेशेवर लोग व्यर्थ की बातों से बचेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से आप सबको लुभाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. करियर बेहतर बना रहेगा. विविध मामले हितकर रहेंगे. आप जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों का करियर पूर्ववत् बना रहेगा. व्यवसाय और व्यापार में सावधानी रखेंगे. लंबी यात्रा संभव है. विविध कामकाजी मामलों में न्यायिक विषय गति पा सकते हैं. पेपरवर्क में गलती न करें. कामकाज सामान्य रहेगा. ठगी की आशंका है.

मकर: मकर राशि के लोगों के कार्यक्षेत्र में सहजता रहेगी. लाभ और प्रभाव में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. पेशेवर सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक विस्तार के प्रयास सुधरेंगे. आप विभिन्न कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. आप आर्थिक उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के करियर और कारोबार में गति आएगी. भेंट और संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. करियर में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नपातुला जोखिम उठाएंगे. प्रदर्शन सुधरता रहेगा. आप वार्ताओं में सक्रिय रहेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को पेशेवरों का साथ और समर्थन रहेगा. आप सहजता से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. अधिकांश मामलों में सफलता पाएंगे. सामंजस्य व सहयोग बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. आप चर्चाओं में प्रभावी बने रहेंगे.

