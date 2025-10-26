scorecardresearch
 

Career Rashifal 26 October 2025 (करियर राशिफल): तुला राशि वाले नया बिजनेस कर सकते हैं, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 26 October 2025 (करियर राशिफल): सबको साथ लेकर चलेंगे. काम-काज से जुड़े लोगों के लिए बेहतर अवसर बनेंगे. आज इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.कार्यक्षेत्र में अनुकूलन बढ़ा रहेगा

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए अधिकतर मामले आज हितकर रहेंगे. काम-काज में ये अपने समकक्षों (सहकर्मियों) के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे, जिससे व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. ये प्रबंधन पर भरोसा बढ़ाएंगे. आज इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

वृष राशि: वृष राशि वालों को कामकाजी भेंट-मुलाकातों में स्पष्ट रहना चाहिए. विभिन्न प्रयासों में सामान्य स्थिति रहेगी. व्यापार में ये सहजता और सजगता बनाए रखेंगे. अनुकूलन पर जोर देना इनके लिए हितकर होगा. जल्दबाजी न दिखाएं.  धूर्त लोगों से सावधान रहें.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के पेशेवर और उद्यमी आज सभी को जोड़कर रखने में सफल होंगे. कार्य व्यवस्था बनाने में ये बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन बढ़ा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. काम-काज से जुड़े लोगों के लिए बेहतर अवसर बनेंगे. आज इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

कर्क राशि: कर्क राशि के लिए वित्त प्रबंधन आज बेहतर होगा. इन्हें आर्थिक संतुलन बनाए रखना होगा. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें. कार्यकुशलता व निरंतरता बनाए रखेंगे. स्मार्ट तरीके से काम करने पर जोर देंगे. पेशेवर सक्रियता बनाए रखेंगे. व्यापारिक लेन-देन में सक्रिय रहेंगे और नियम-अनुशासन अपनाएंगे. लोभ-प्रलोभन में न आएं.

सिंह राशि: सिंह राशि के करियर में अपेक्षित तेजी बनी रहेगी. व्यावसायिक मामलों में इन्हें सफलता मिलेगी. रचनात्मकता बनाए रखेंगे. अधिकारियों से भेंट होगी. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. ये तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे.

कन्या राशि: कन्या राशि के कार्यक्षेत्र में हितलाभ बेहतर बना रहेगा. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वाणिज्यिक लाभ सुधरेगा. ये प्रबंधन पर ध्यान देंगे. इनकी योजनाएं गति लेंगी. अधिकारियों की सुनेंगे. काम-काज में निरंतरता बनाए रखेंगे.

तुला राशि: तुला राशि के लिए व्यापार में नए अवसर बनेंगे. यात्रा और संपर्क संवाद में सक्रियता बढ़ाएंगे. निवेश एवं विस्तार कार्यों में रुचि दिखाएंगे. पेशेवर मामले व्यवस्थित रहेंगे. कार्य-व्यापार में अनुकूलन रहेगा. जिम्मेदारी पर जोर रखेंगे.

वृश्चिक राशि:वृश्चिक राशि वाले आर्थिक हितों को बनाए रखेंगे. धन संचय के मामलों में उत्साह बना रहेगा. ये व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेंगे. वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. वित्तीय कार्यों में तेजी लाएंगे. अपने प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे.


धनु राशि:धनु राशि की कामकाजी चर्चाओं में सहजता रहेगी. सृजनशीलता को बल देंगे. रचनात्मक सोच बनाए रखेंगे. कारोबारी गतिविधियों में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को बढ़ावा मिलेगा.

मकर राशि: मकर राशि वाले वित्तीय योजनाओं में जल्दबाजी न करें. समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखेंगे. करियर पूर्ववत् रहेगा. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें. लेन-देन में स्पष्टता लाएं. व्यवसाय पर जोर रहेगा.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातक महत्वपूर्ण कार्य साधने में सफल रहेंगे. ये हितलाभ के प्रयास बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. करियर-व्यापार में उचित प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे. इनका वित्तीय पक्ष सबल रहेगा.

मीन राशि: मीन राशि के कार्य-व्यापार में उछाल आएगा. लाभ की स्थिति बनी रहेगी. विभिन्न योजनाओं में सक्रियता आएगी. अनुकूल वातावरण से उत्साहित बने रहेंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. इन्हें वाणिज्यिक सफलता मिलेगी.

---- समाप्त ----
