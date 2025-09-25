scorecardresearch
 

Career Rashifal 25 September 2025 (करियर राशिफल): मकर राशि वालों के आर्थिक विषय बेहतर होंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Career Rashifal 25 September 2025 (करियर राशिफल): उनकी निरंतरता और पेशेवरता से कार्य-व्यापार में शुभता आएगी. उन्हें अनुशासन बनाए रखना चाहिए, उधार देने से बचना चाहिए और प्रलोभन से दूर रहना चाहिए.

मेष से वृष: मिलेगी नई ऊर्जा
मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह औद्योगिक उपलब्धियां हासिल होंगी. उनके साझा कार्यों में मजबूती आएगी और वे नेतृत्व का भाव बनाए रखेंगे. व्यावसायिक मामलों में भी सुधार होगा और उन्हें लाभ मिलेगा. भेंट और संवाद में भी उनका उत्साह बना रहेगा. दूसरी ओर, वृष राशि के लोग नौकरी और व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अपनी कला और कौशल से वे उचित जगह बना पाएंगे. उन्हें पेशेवर विषयों में प्राथमिकता बनाए रखनी चाहिए और स्मार्ट वर्किंग से काम लेना चाहिए. उनकी कर्मठता से अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे.

मिथुन से कर्क: बढ़ेंगे अवसर
मिथुन राशि के पेशेवर लोग इस सप्ताह उत्साहित रहेंगे. वे पहल का भाव बनाए रखेंगे और उनके कई मामले सकारात्मक रहेंगे. कामकाजी चर्चाएं सफल होंगी और प्रशासनिक कार्य भी सधेंगे. उनकी पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी. वे महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कर्क राशि वालों के लिए भी प्रबंधन के प्रयास पक्ष में रहेंगे. उनके लाभ के प्रयास सफल होंगे और करियर व्यवसाय में उनकी सक्रियता बनी रहेगी. वे अपनी सफलता से उत्साहित रहेंगे और भेंटवार्ता में सफल होंगे. उन्हें जोखिम लेने से बचना चाहिए.

सिंह से कन्या: मिलेगा सहयोग
सिंह राशि के जातकों को करियर और कारोबार में सहयोग मिलेगा. उनकी कार्ययोजनाएं बेहतर होंगी और उनका फोकस विभिन्न विषयों पर बढ़ेगा. वे महत्वपूर्ण बातें कह सकते हैं और चर्चा-संवाद में उनका संकोच हटेगा. अधिकारी उनसे प्रसन्न रहेंगे, जिससे उनके मामले पक्ष में आएंगे और लाभ के अवसर बढ़ेंगे. कन्या राशि के लोग भी कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वे पेशेवर चर्चा और संवाद पर ध्यान देंगे. उनकी निरंतरता और पेशेवरता से कार्य-व्यापार में शुभता आएगी. उन्हें अनुशासन बनाए रखना चाहिए, उधार देने से बचना चाहिए और प्रलोभन से दूर रहना चाहिए.

तुला से वृश्चिक: रखें सतर्कता
तुला राशि के लोग इस सप्ताह तेज सोच रखेंगे, जिससे उन्हें अपेक्षा के अनुरूप लाभ मिलेगा. वे अपने कामकाजी लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे और करियर-व्यापार पर उनका फोकस रहेगा. वे पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे और विभिन्न प्रयासों में सफल होंगे. उनका संकोच भी दूर होगा. वृश्चिक राशि वालों के लिए सेवा क्षेत्र बेहतर रहेगा. वे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ेंगे, लेकिन लेनदेन में जोखिम नहीं लेना चाहिए. उन्हें करियर और व्यापार में सतर्कता बनाए रखनी चाहिए और समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए. उनकी सक्रियता से ही मामले आगे बढ़ेंगे.

धनु से मकर: मिलेगी सफलता
धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह लाभ के अवसरों में तेजी मिलेगी. उनके पेशेवर सहयोगी बनेंगे और महत्वपूर्ण भेंट-मुलाकातें होंगी. वे निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे और कार्य विस्तार की सोच रखेंगे. उन्हें शुभ सूचना भी मिल सकती है और आकर्षक प्रस्ताव भी मिलेंगे. दूसरी ओर, मकर राशि के पेशेवर तेजी दिखाएंगे. उनके आर्थिक विषय बेहतर होंगे और कामकाज में स्पष्टता बढ़ेगी. उनके लंबित विषय भी हल होंगे. भवन और वाहन से जुड़े प्रयास सफल होंगे. उन्हें लगन बनाए रखनी चाहिए, लेकिन अतिउत्साह से बचना चाहिए.

कुंभ से मीन: सक्रियता है जरूरी
कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह महत्वपूर्ण कार्यों में गति मिलेगी. उनके पेशेवर तेजी से काम करेंगे और उनमें उत्साह बना रहेगा. वे करियर और व्यापार पर जोर रखेंगे, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. लंबित मामलों में भी सक्रियता आएगी और वाणिज्यिक कार्यों में गति बढ़ेगी. वहीं, मीन राशि के लोगों का आत्मविश्वास उनकी आशंकाओं से प्रभावित हो सकता है. उन्हें कामकाजी रुकावटों को दूर करना चाहिए. धैर्य और विवेक से वे अपने करियर-कारोबार को आगे बढ़ाएं. उद्योग-वाणिज्य में जल्दबाजी न दिखाएं और अनुशासन बनाए रखें.
 

