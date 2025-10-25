Career Rashifal 25 October 2025 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि वालों का लोगों से बढ़ेगा मेलजोल, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को पेशेवर सहजता से कार्य करना चाहिए. चर्चा संवाद में मितभाषी रहेंगे. अधिकारियों की सुनें. कारोबार में गति लाने की कोशिश होगी. कार्य व्यापार में निरंतरता रखेंगे. साहस संपर्क बनाए रखेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए. लाभ प्रतिशत संवरेगा. करियर व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे. सामूहिक कार्यों में गति तेज होगी. उद्योग व्यापार में शुभता रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. रुटीन बनाए रखेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को आवश्यक विषयों में पहल रखनी चाहिए. विविध विषयों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. नौकरी में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे. तथ्यों पर बल बनाए रखें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के वित्तीय मामलों में गति आएगी. आर्थिक कार्यों में आगे रहेंगे. पेशेवर साहस पराक्रम उचित जगह बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. योजना के अनुसार कार्य करेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. जिद का त्याग करें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को साझा कार्यों में पहल करनी चाहिए. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. साख सम्मान का लाभ उठाएंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को कामकाजी विषयों को साधना चाहिए. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात होगी. कामकाज के विस्तार में रुचि बढ़ाएंगे. लोगों से बेहतर संवाद बनाए रखेंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी.

तुला: तुला राशि के जातकों का भौतिक संसाधनों व सुविधाओं पर जोर होगा. साख एवं प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. पेशेवर मामले बनेंगे. बड़प्पन की भावना रखेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन के सकारात्मक अवसर बने रहेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को संपर्क का लाभ उठाना चाहिए. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. साख सम्मान बढ़ेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. लोगों से मेलजोल में बेहतर बने रहेंगे. आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. साझा कार्य बनेंगे. साहस और पराक्रम से जगह बनाए रहेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों को आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए. पेशेवर विषयों में भाग लें. लाभ एवं विस्तार को बल मिलेगा. आर्थिक वाणिज्यिक मामले सामान्य बने रहेंगे. करियर व्यापार में निरंतरता लाएं. न्यायिक विषयों को उत्साहित रहें.

मकर: मकर राशि के लोगों को सफलता का प्रतिशत संवारने की कोशिश करनी चाहिए. लाभ का प्रयास बना रहेगा. करियर व्यापार में सकारात्मकता रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोगी बने रहेंगे. पेशेवर योजनाओं को गति देंगे. कामकाजी संवाद में सफल होंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों के कामकाज में उछाल की स्थिति रहेगी. परिस्थितियां सुधार करेंगी. साज संवार पर बनी रहेंगी. कार्यक्षेत्र में पेशेवरों के प्रदर्शन से जुड़ीं कमियां दूर होंगी. कारोबार संबंधी लंबित मामले गति पाएंगे. नवीन शुरुआत कर सकते हैं.

