Career Rashifal 24 October 2025 (करियर राशिफल): कन्या राशि वाले देंगे कारोबारी विस्तार पर ध्यान, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष- मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सहजता से आगे बढ़ने की सलाह दी गई है. कार्य व्यापार में रुटीन गति बनी रहेगी. करियर कारोबार में सावधानी से कार्य करने और पेशेवर मामलों में जल्दबाजी नहीं अपनाने से लाभ होगा. रिसर्च वर्क पर फोकस बनाए रखना चाहिए.

वृषभ- वृष राशि के लोग उद्योग एवं उत्पादन के कार्यों को बढ़ावा देंगे. लक्ष्यों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में उचित परिणाम रहेंगे और लाभ प्रतिशत उछाल पर रहेगा. साहस से कार्य करेंगे और उचित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

मिथुन- मिथुन राशि के लिए कामकाज में मिश्रित परिणाम बनने की संभावना है. आर्थिक गतिविधियों में जल्दबाजी न करें और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. लुभावने प्रस्तावों में न आएं. व्यवसायिक स्थितियां सामान्य रहेगीं, इसलिए कार्य व्यापार के लिए समय प्रबंधन बढ़ाना आपके लिए हितकर रहेगा.

कर्क- कर्क राशि के जातक आर्थिक कार्यों में गति बनाए रखेंगे. वातावरण की अनुकूलता रहेगी और परस्पर सहयोग से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम निकालेंगे और पेशेवर उन्नति की राह बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे और व्यवस्था को मजबूती देंगे.

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए सत्ता व शासन के विषय पक्ष में रहेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे और पेशेवर कार्य अनुकूल बनेंगे. औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. परस्पर सहयोग व संतुलन रखेंगे और अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास सफल होंगे.

कन्या- कन्या राशि के लोगों को कार्यों में साहस से काम लेना चाहिए. पेशेवरों में उत्साह बना रहेगा और कारोबारी तेजी बढ़ाएंगे. प्रबंधन का लाभ उठाएंगे और कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. पेशेवर सहयोग की भावना रखेंगे और कार्यगत अवरोध दूर होंगे.

तुला- तुला राशि के करीबियों का सहयोग उत्साह बनाए रखेगा. आवश्यक विषयों को वक्त पर पूरा करने का दबाव बनेगा, इसलिए मामलों को लंबित रखने से बचें. कार्य व्यापार में सतर्कता से आगे बढ़ें, बड़ों की सलाह मानें और प्रलोभन में आने से बचें.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के लोग विभिन्न कार्यों को नए ढंग से आगे बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी और सृजन कार्यों पर अधिक जोर देंगे. कामकाजी संबंध संवरेंगे और वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावशाली बने रहेंगे.

धनु- धनु राशि के जातकों को अनुबंधों को स्पष्ट बनाना चाहिए. लेन-देन के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि ढिलाई व लापरवाही से लाभ प्रभावित हो सकता है. मिश्रित परिणाम बनेंगे, लेकिन कारोबार में अच्छा करेंगे. निर्देशों का पालन रखेंगे और रुटीन पर ध्यान देंगे.

मकर- मकर राशि के लोग आर्थिक सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. कामकाज में तेजी बनी रहेगी और पेशेवर मामलों पर फोकस रहेगा. उच्च स्थान बनाए रखेंगे और अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और कारोबारी अवसर बढ़ेंगे.

कुंभ- कुंभ राशि के जातक कीमती वस्तुओं के संग्रह में रुचि लेंगे. आर्थिक गतिविधियों व प्रबंधन में सकारात्मक स्थिति रहेगी. अहंकार से बचें और योजना बनाकर कार्य करें. व्यापार में शुभता रहेगी और जवाबदेही बनाए रखेंगे.

मीन- मीन राशि के लोग साहसिक प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधों में सुधार आएगा और सबको जोड़े रखेंगे. संकोच दूर होगा. करियर व्यापार में रुचि दिखाएंगे और पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे. कार्यस्थल पर समय देना आपके लिए फलदायी रहेगा.

---- समाप्त ----