Career Rashifal 23 October 2025 (करियर राशिफल): कन्या राशि वाले करियर में वरिष्ठों की पाएंगे मदद, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को करियर कारोबार में महत्वपूर्ण वार्ताओं में सहज रहना चाहिए. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं. विचारपूर्वक निर्णय लें. कामकाजी मामलों को गति लाएं. स्थायित्व को बल मिलेगा. सकारात्मकता का लाभ उठाएं.

वृष: वृष राशि के लोगों को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए. कार्यक्षेत्र में रुटीन रखेंगे. वार्ताएं सामान्य रहेंगी. सहकर्मियों में तालमेल बढ़ेगा. सेवाक्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. मेहनत व लगन से लाभ संवारेंगे. परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को कार्य व्यापार में नए अवसर बनेंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. योजनाओं के पालन में आगे होंगे. परंपरागत व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. करियर के प्रयास तेज होंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों का लाभ बेहतर बना रहेगा. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. सबसे जुड़ाव रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक संबंधों में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. समता संतुलन बढ़ाएंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा.

सिंह: सिंह राशि के जातकों की साहसिक गतिविधियों में तेजी आएगी. आर्थिक कार्यों पर फोकस होगा. कामकाज संवार पाएगा. पेशेवरता को मजबूती मिलेगी. अधिकारियों से तालमेल रहेगा. उच्च प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को कार्य व्यापार में सहजता सामंजस्य रखना चाहिए. वरिष्ठों की मदद प्राप्त होगी. करियर संवार पाएगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कामकाजी भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रुके कार्य बनेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों का कामकाजी संपर्क व संवाद पर जोर होगा. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. जरूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. पेशेवर संबंधों में सुधार होगा. विविध विषय संतुलित रहेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को कामकाज में व्यवस्था व नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए. प्रतिभा का प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर बना रहेगा. उचित अवसर का इंतजार करें. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पेशेवर संबंधों में जिद से बचें.

धनु: धनु राशि के जातकों को विभिन्न मामलों में करीबियों से सूचना प्राप्त होगी. आर्थिक गतिविधियों में आत्मविश्वास रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहसिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को सबके साथ और सहयोग से परिणाम संवरेंगे. सहयोग एवं सहकार में विश्वास बढ़ेगा. योजनाओं व व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. कारोबारी वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को पेशेवर पहल बनाए रखनी चाहिए. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लाभ की स्थिति बनी रहेगी. कारोबार में सक्रियता आएगी. चहुंओर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यगत लक्ष्य पाएंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों में निरंतरता आ सकती है. दबाव में समझौता न करें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे. अप्रत्याशितता बनी रहेगी. कारोबार सामान्य बना रहेगा. जिद व अहंकार में न आएं.

---- समाप्त ----