scorecardresearch
 

Feedback

Career Rashifal 21 September 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले रिश्तों में अनुकूल रहेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Career Rashifal 21 September 2025 (करियर राशिफल): मन की बात कहने में उचित अवसर का इंतजार करें. रिश्तेदारों का सम्मान बनाए रखें. संबंधियों से भेंट बनी रहेगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष- मेष राशि के जातकों के निजी संबंधों में स्मरणीय पलों की निर्मिती होगी. रिश्तों में धैर्य बना रहेगा. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. भावनात्मक संतुलन और व्यवहारिक नियंत्रण रखेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति खिंचाव अनुभव होगा. अपनों को सरप्राइज देंगे. प्रेम संबंधों में सहजता बनाए रखेंगे. साथियों से जरूरी बात कहेंगे.

वृष- वृष राशि के जातकों को भावनात्मक पक्ष सहज व संतुलित बनाए रखना चाहिए. रिश्तों में मतभेद से बचें. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. अपनों को सरप्राइज कर सकते हैं. वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. जिम्मेदार लोगों से भेंट होगी. सबका सम्मान बनाए रखेंगे. भावुकता पर अंकुश बढ़ाएं. संवेदनशीलता रहेगी.

मिथुन- मिथुन राशि वालों के प्रियजनों का घर में आना बना रहेगा. प्रेम और स्नेह के प्रयास बेहतर होंगे. सहकारिता व साहचर्य को बल मिलेगा. परिवार से करीबी रहेगी. मित्रों से तालमेल रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. हर्ष और आनंद से आगे बढ़ेंगे. सुख-सौख्य बना रहेगा. संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों में मिठास रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वालों को परिवार से सहयोग मिलेगा, जानिए क्या कहती है आपकी राशि 
धनु राशि वाले आज कमाएंगे अच्छे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल 
सूर्य ग्रहण पर आज वृश्चिक राशि वाले अवसरों का उठाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल 
Fate Cycle: Perform these remedies on Pitru Visarjan Amavasya to bring peace to the ancestors.
आज कैसा रहेगा आपका दिन, पितृ विसर्जन अमावस्या का क्या है महत्व? देखें भाग्य चक्र 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 

कर्क- कर्क राशि के जातक स्वजनों संग मंगलमय समय बिताएंगे. जरूरी चर्चा-संवाद आगे बढ़ाएंगे. प्रियजनों का विश्वास जीतेंगे. मित्र प्रसन्न रहेंगे. मन के मामले सुखकर रहेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. वचन का पालन बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता सफल होगी. अपनों को सहयोग देंगे.

Advertisement

सिंह- सिंह राशि वालों के मन के मामले उम्दा बने रहेंगे. रिश्तों में अनुकूलन आएगा. अपनों के साथ सुख बांटेंगे. घर-परिवार में खुशियों का आगमन रहेगा. परिजनों का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. सबसे मिलकर रहेंगे. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा.

कन्या- कन्या राशि के जातकों को मित्रों की बात पर जोर बनाए रखना चाहिए. सभी से समता और सामंजस्य बढ़ाएं. वाणी और व्यवहार में विनम्र रहें. करीबियों से जरूरी सूचना मिलेगी. मन की बात कहने में उचित अवसर का इंतजार करें. रिश्तेदारों का सम्मान बनाए रखें. संबंधियों से भेंट बनी रहेगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.

तुला- तुला राशि वालों के पारिवारिक संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. जीवन में सुख-सौख्य रहेगा. अपनों का साथ और विश्वास पाएंगे. भेंट-मुलाकात असरदार होगी. वचन निभाएंगे. परिवार में समय बिताएंगे. दाम्पत्य में सुख-सौख्य बढ़ेगा. मन के मामले सुधरेंगे.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में मन की बात कहने में संकोच रहेगा. धैर्य और विनम्रता अपनाएंगे. बातचीत में उतावली न दिखाएं. रिश्ते संवार पाएंगे. मन के मामलों को संतुलित रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. प्रेम प्रसंगों में पहल से बचेंगे. अपनों का सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे.

Advertisement

धनु- धनु राशि वाले कार्य व्यापार में नवीन प्रयासों को गति देंगे. उचित अवसर पर कदम आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. कामकाजी परिस्थिति सुधरेगी. 'स्मार्ट वर्किंग' बढ़ाएंगे.

मकर- मकर राशि के जातकों के परिवार के लोग सहयोगी बने रहेंगे. भावनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. परिवार से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्ते प्रभावित रह सकते हैं. परिजनों का समर्थन रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख-सलाह बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश रहेगी.

कुंभ- कुंभ राशि वाले करीबियों की मदद पाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुधार आएगा. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा-संवाद में आगे रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. प्रेम संबंधों में धैर्य और विश्वास रहेगा. रिश्तों को मजबूती देंगे. मन की बात कहेंगे.

मीन- मीन राशि के जातक जरूरी बात कहने में हिचक बनी रहेगी. दूसरों का भरोसा बनाए रखेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. संबंधों को मजबूती मिलेगी. संबंध निभाएंगे. सहयोग व बड़प्पन रखेंगे. प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे. भेंट-संवाद में अतिउत्साह से बचेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement