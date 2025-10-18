Career Rashifal 18 October 2025 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले कारोबार में दिखाएंगे कर्मठता, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को वित्तीय लक्ष्यों को पाने में तेजी दिखानी चाहिए. कार्य व्यापार में गति आएगी, और सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुशासन रखेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. उत्साह और पराक्रम से कार्य करेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को कामकाजी लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए. पेशेवर मामलों में तेजी आएगी, और प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे. अतिउत्साह में आने से बचें. रुटीन कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. विभिन्न प्रयासों में सक्रियता रहेगी.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को लाभ को संवारने में सफल होना चाहिए. जिम्मेदारों से भेंट होगी, और अन्य के मामलों में हस्तक्षेप से बचें. पेशेवरता बनाए रखें. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के परंपरागत कार्य व विषय पक्ष में बनेंगे. कारोबारी गतिविधियों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. उन्नति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को साहस पराक्रम और सृजनात्मकता से लाभ संवारना चाहिए. सभी पेशेवर प्रभावित होंगे. कामकाज में सहजता सामंजस्य बढ़ाएंगे. लंबित कार्यों को आगे गति देंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे. प्रभाव बनाए रहेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों का वाणिज्यिक पक्ष सामान्य बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में सजगता बनाए रहें. धोखे की आशंका है. करियर में दबाव बना रह सकता है. लक्ष्य पर नजर रखें. मेहनत से लक्ष्य पाएं. व्यापार में निरंतरता बढ़ाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों के लाभ में वृद्धि होगी. कारोबार में अवसर बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन बनाए रखेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के शासन प्रशासन के कार्य बनेंगे. पैतृक के मामले बेहतर रहेंगे. कामकाज में सबका सहयोग रहेगा. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. पुरस्कृत हो सकते हैं.

धनु: धनु राशि के जातकों के पेशेवरों के सहयोग से उच्च परिणाम बनेंगे. अड़चन अवरोध स्वतः दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्य व्यापार में लंबित मामले गति पाएंगे. कामकाज में तेजी से आगे बढ़ेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को पेशेवरता पर जोर रखना चाहिए. भ्रम व बहकावे में न आएं. कार्य व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. साहस संपर्क को बढ़ाएं. रुटीन संवारें. उद्योग व्यवसाय के प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. पहल से बचें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का आर्थिक मोर्चों पर उच्च प्रदर्शन बना रहेगा. चहुंओर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा.

मीन: मीन राशि के लोग कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाएंगे. लाभ अपेक्षित रहेगा, और कर्मठता से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में सजगता दिखाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंधों में तालमेल रहेगा. पेशेवर मामलों में गति लाएंगे.

---- समाप्त ----