scorecardresearch
 

Feedback

Career Rashifal 17 September 2025 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले वित्तीय मामलों पर फोकस रखेंगे, जानिए क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 17 September 2025 (करियर राशिफल): मिथुन राशि के लोग धन-संपत्ति के संग्रह और संरक्षण में रुचि रखेंगे. संपत्ति संबंधी विषय हल होंगे. बैंकिंग कार्यों और परंपरागत विषयों पर ध्यान रहेगा.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष: मेष राशि के लोग आज भौतिक सुविधाओं और संपत्ति पर फोकस करेंगे. व्यावसायिक विषयों की सूची बनाएंगे और उन्हें पूरा करेंगे. सौदेबाजी में जल्दबाजी न करें. अनुबंधों में प्रलोभन से बचना होगा. स्मार्टनेस और सोच-समझकर बात रखने की आवश्यकता है.

वृष: वृष राशि वालों के लिए दिन वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बनाए रखेगा. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. कार्यविस्तार और करियर में उन्नति की संभावना है. वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने पर जोर रहेगा. हितवृद्धि और लाभ विस्तार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के लोग धन-संपत्ति के संग्रह और संरक्षण में रुचि रखेंगे. संपत्ति संबंधी विषय हल होंगे. बैंकिंग कार्यों और परंपरागत विषयों पर ध्यान रहेगा. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ-प्रभाव बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वालों का प्रेम और स्नेह पर बना रहेगा, जानिए क्या कहती है आपकी राशि 
कर्क राशि वालों को बिजनेस में लाभ होगा,जानिए क्या कहती है आपकी राशि  
मिथुन राशि वाले कारोबार में पाएंगे सफलता, जानें अन्य राशियों का हाल  
कैसा रहेगा आपका दिन, क्या कहता है लक? जानें आज का राशिफल 
Surya mangal shukra budh sanyog 2025
5 दिन में सूर्य सहित 4 ग्रहों का गोचर, 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू 

कर्क: कर्क राशि के लोग इच्छित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे और नवीन कार्यों में आगे रहेंगे. जिम्मेदारों का समर्थन मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. निर्णय लेने में सहजता होगी. वित्तीय उपलब्धियों में वृद्धि संभव है.

सिंह: सिंह राशि वाले करियर और कारोबार में उतावली से बचें. वित्त प्रबंधन पर ध्यान दें. धोखे और अफवाह से सावधान रहें. प्रलोभन में न आएं. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि वालों की उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. आय उम्मीद से बेहतर रहेगी. कामकाज के अवसरों का लाभ मिलेगा. प्रबंधकीय प्रदर्शन मजबूत होगा.

तुला: तुला राशि के लोग शासन और प्रशासनिक मामलों में बेहतर स्थिति बनाएंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. पहल पराक्रम बनाएंगे. पैतृक विषयों में गति और सहयोगियों से भेंट होगी. सभी मामलों में राहत रहेगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. कार्यों में संवार बनी रहेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. नए आय के स्रोत बनेंगे. बचत पर जोर और खामियों को दूर करने का प्रयास रहेगा.

धनु: धनु राशि के लोग वित्तीय लाभ सामान्य बनाए रखेंगे. आर्थिक संतुलन और अनुशासन पर ध्यान दें. संग्रह और संरक्षण में सहज रहेंगे. लापरवाही और अकारण हस्तक्षेप से बचना जरूरी है.

मकर: मकर राशि के लोग भूमि और भवन के कार्य करेंगे. वाणिज्य और व्यापार में गति आएगी. अनुबंधों में सजग रहेंगे. सफलता की उच्च संभावना बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में प्रभाव बढ़ेगा. सहकार की भावना बनी रहेगी.

कुंभ: कुंभ राशि वाले आर्थिक व्यवहार में सतर्क रहेंगे. चालाक लोगों से सावधान रहेंगे. लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहेगा. लेन-देन में स्पष्टता बढ़ेगी. नीतिगत मामलों में अतार्किक निर्णय से बचेंगे. खर्च बढ़ा रहेगा.

मीन: मीन राशि के लोग लाभकारी नीतियों को बढ़ावा देंगे. वित्तीय मामलों में उत्साह और फोकस रहेगा. प्रबंधन और व्यवस्था से कदम आगे बढ़ेंगे. आर्थिक हित में वृद्धि और लक्ष्य की दिशा में गति बनी रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement