Career Rashifal 15 October 2025 (करियर राशिफल): तुला राशि वाले प्राप्त करेंगे पद-प्रतिष्ठा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को करियर व्यापार में प्रबंधकीय विषयों को गति देनी चाहिए. सकारात्मकता प्रयासों पर फोकस बढ़ाएंगे, और पेशेवर मामलों में सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक लेनदेन में सुधार बना रहेगा, और कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा.

वृष: वृष राशि के लोगों को कार्य विस्तार के मामलों में सक्रियता आएगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे, और प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में अपेक्षित सफलता मिलेगी, और यात्रा सफल होगी. नियम कानून बनाए रखेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के करियर में तेज तरक्की के संकेत हैं. व्यापार में उछाल बना रहेगा, और प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे, और व्यवसाय में सामंजस्यता बनाए रहेंगे. प्रयासों में उचित गति रहेगी.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को करियर व्यवसाय में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे, और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी, और कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को न्यायिक कार्यों को गति देनी चाहिए. करियर कारोबार में अनुशासन रखें, और पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में विपक्षियों से सावधान रहें.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आर्थिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए. सौदों व अनुबंधों को गति दे सकते हैं, और पेशेवर अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ा रहेगा. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. साहस व पराक्रम पर जोर बनाए रखेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, और करियर कारोबार में शुभता रखेंगे. आर्थिक एवं व्यावसायिक अवसर बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर स्थिति बनी रहेगी, और विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को योजनाओं को समर्थन मिलेगा. बड़ी सोच और अनुशासन से कार्य करेंगे. सहकारिता व साझेदारी को बल मिलेगा. वाणिज्यिक विषयों में फोकस बनाए रखेंगे. शासकीय मामलों में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.

धनु: धनु राशि के जातकों को कामकाज में भूलचूक की स्थिति से बचना चाहिए. लाभ प्रभावित हो सकते हैं, और बहस व विवाद में आने से बचें. विविध मामले नियंत्रण में रखें. कार्य कुशलता पर भरोसा बढ़ेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करें. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं.

मकर: मकर राशि के लोगों को करियर कारोबार में उद्योग व उत्पादन पर फोकस बढ़ा रखना चाहिए. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे, और संतुलित व्यवस्था बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को वक्त पर पूरा करेंगे. योजनाएं लंबित रखने से बचें.

Advertisement

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को पेशेवरता को बढ़ावा देना चाहिए. कार्ययोजनाओं को मजबूती मिलेगी, और कार्यगति बेहतर होगी. विविध विषय साधारण रहेंगे. सफेदपोश ठगों से बचें. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. श्रमशील बने रहेंगे.

मीन: मीन राशि के लोग कामकाज में सहजता बनाए रखेंगे. आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी, और व्यापार में तेजी बनी रहेगी. विविध मामलों में सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

---- समाप्त ----