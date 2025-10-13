Career Rashifal 13 October 2025 (करियर राशिफल): तुला राशि वाले धर्म व धैर्य से आगे बढ़ेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष- मेष राशि के जातक विभिन्न कार्यों में सक्रियता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी. आवश्यक कार्यों से जुड़ेंगे. सहजता और सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. कार्य-व्यापार बेहतर रहेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

वृष- वृष राशि के जातकों को आर्थिक उन्नति और विकास को बल मिलेगा. वित्तीय लाभ एवं बचत को बढ़ाएंगे. परंपरागत कामकाज में सफल होंगे. परिजनों के सहयोग से महत्वपूर्ण मामले संवारेंगे. साहस से सफलता बढ़ाएंगे.

मिथुन- मिथुन राशि वालों का करियर और कारोबार बेहतर बना रहेगा. कलात्मकता व रचनात्मकता पर जोर रखेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. नीति-नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. करियर बेहतर बना रहेगा. आधुनिक विषयों में अनुकूलता रहेगी.

कर्क- कर्क राशि के जातकों को जिम्मेदार वर्ग सहयोग बनाए रखेगा. व्यापार में आवश्यक कार्य साधेंगे. रुटीन का ध्यान रखेंगे. वाणिज्यिक हित प्रभावित हो सकते हैं. अवसर भुनाने पर जोर रखें. नीति-नियमों की सजगता रखें. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

सिंह- सिंह राशि वाले उन्नति और कार्यविस्तार स्थिति रहेगी. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. कामकाजी राह अनुकूल रहेगी. भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा.

कन्या- कन्या राशि वालों को विभिन्न कार्यों को बड़ों का समर्थन मिलेगा. कारोबार में तेजी रहेगी. प्रतिभा बल पाएगी. प्रभावशाली बने रहेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्यों में उपलब्धियां हासिल करेंगे. लेनदेन में सामंजस्यता रखेंगे.

तुला- तुला राशि वाले धर्म व धैर्य से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाविता बनी रहेगी. कार्य-व्यापार को गति देंगे. लाभ का स्तर बढ़त पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में निरंतरता रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के वित्तीय मामले लंबित रह सकते हैं. सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा. पेशेवर मामलों में सामंजस्य रखें. सफलता प्रतिशत औसत रहेगा. भार उठाने से बचें. कामकाजी वार्ताएं सामान्य रहेंगी. भूलचूक से बचें.

धनु- धनु राशि वाले पेशेवर अनुबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज को गति देंगे. आपसी बातचीत से हल बनेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. प्रबंधन के कार्य आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी संपर्क-संवाद संवार पाएगा. महत्वपूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

मकर- मकर राशि के जातक सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्य-व्यवसाय सधा हुआ रहेगा. परिस्थितियां मिश्रित परिणाम देंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. चर्चा में सहज रहेंगे. नौकरीपेशा सक्रियता बढ़ाएंगे. मेहनत और लगन से सुधार पाएंगे.

कुंभ- कुंभ राशि वालों का व्यावसायिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विशेष प्रशिक्षण में रुचि दिखाएंगे. योजनाएं अमल में लाएंगे. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहेगा. स्पर्धा को बढ़ावा देंगे. समकक्ष सहयोग देंगे.

मीन- मीन राशि के जातक कार्यक्षेत्र में बड़ों का समर्थन रहेगा. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित बढ़ाएंगे. व्यवस्था को बल देंगे. साहस-पराक्रम से जगह बनाए रखेंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. पद-प्रभाव व प्रतिष्ठा बल पाएंगे.

