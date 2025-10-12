Career Rashifal 12 October 2025 (करियर राशिफल): कन्या राशि वालों की कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी, जाने क्या है अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के लिए कामकाजी माहौल संवार पर रहेगा. विभिन्न विषयों के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. आपका प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. इस दौरान यात्रा संभव है. परंपरागत कार्यों में आप प्रभावी बने रहेंगे. अपनी योजनाओं पर फोकस बनाए रखें. पूरी सक्रियता से काम लें.

वृष: वृष राशि के जातकों को उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आपको अपनी योजनाओं पर फोकस रखना होगा. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवर मामले आपके पक्ष में बनेंगे. आप श्रेष्ठता की भावना बनाए रखेंगे. इस समय विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आपकी कार्य कुशलता से विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. करियर व व्यवसाय में सुधार होगा.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक सृजनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. करियर संवार पर रहेगा. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. कारोबार में आपका प्रभाव बढ़ा रहेगा. सफलता का प्रतिशत भी बढ़त पर होगा. कार्यों में तेजी आएगी. लंबित विषयों को आगे बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी. अपनी सक्रियता बनाए रखें.

कर्क: कर्क राशि के जातकों को परिश्रम से उचित परिणाम मिलेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता बनाए रखें. भूलचूक करने से बचें. धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं. नीति और नियम का पालन करना आपके लिए हितकर होगा. कार्यव्यवस्था और अनुशासन के साथ कार्य करें, तभी उचित परिणाम मिलेंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को कार्य व्यापार में योजना बनाकर काम करना चाहिए. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर अच्छा रहेगा. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. साज-संवार बनी रहेगी. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए अपनी सक्रियता बनाए रखें.

कन्या: कन्या राशि के जातक सफलता से उत्साहित रहेंगे. आपको पेशेवरता बनाए रखनी होगी. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों का अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में दखल बढ़ेगा और आप उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. अपनी कार्यक्षमता का पूरा उपयोग करें.

तुला: तुला राशि के जातकों के लिए कारोबारी हित संवार पर रहेगा. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. अपनी गति और सक्रियता बनाए रखें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों के उद्योग और व्यवसाय में विविध प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. आपको 'स्मार्ट डिले' की नीति अपनानी होगी. पेशेवरता बनाए रखें. कार्य व्यापार में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. आत्मविश्वास से कार्य करना आपके लिए सफलता लाएगा.

धनु: धनु राशि के जातक टीम में मजबूती लाएंगे. साझा कार्य और सहकारिता में आपको सफलता मिलेगी. निसंकोच गति बनाए रहेंगे. आपके प्रयासों में सक्रियता आएगी. सभी के सहयोग से अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साहस से काम लेना आपके लिए हितकर होगा.

मकर: मकर राशि के जातक कार्य व्यापार में रुटीन को फॉलो करेंगे. विविध परिणाम मिले-जुले बने रहेंगे. नौकरीपेशा लोग शुभकर स्थिति बनाए रखेंगे. अवरोधों को धैर्य से दूर करें. जिम्मेदारी से कार्य करना आवश्यक होगा. परिश्रम पर आपका भरोसा बढ़ेगा. यही आपको सफलता दिलाएगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातक पेशेवरता और बड़प्पन से काम लेंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे. साख और सम्मान बनाए रखेंगे. आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सक्रियता और साहस से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता व सूझबूझ से परिणाम साधेंगे. सभी अनुभवियों से सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

मीन: मीन राशि के जातक सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. सीख और सलाह का सम्मान करें. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखें. आर्थिक योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. पद और प्रतिष्ठा में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. अपनी सक्रियता और तालमेल को बनाए रखें.



---- समाप्त ----