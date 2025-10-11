scorecardresearch
 

Feedback

Career Rashifal 11 October 2025 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि वाले आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, जाने क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 11 October 2025 (करियर राशिफल): करियर में धैर्य और संयम जरूरी है. व्यापार के विस्तार के मौके मिलेंगे, लेकिन जोखिम भरे कदम न उठाएं. न्याय और नियम का पालन करें. 

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. करियर और व्यवसाय में मनचाही स्थिति प्राप्त होगी. कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के कारण आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा. पैतृक या पारिवारिक कार्यों में भी तेजी आएगी, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आज सकारात्मक परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. 

वृष: वृष राशि के जातक आज रचनात्मक कार्यों में गहरी रुचि लेंगे. सृजनशीलता बढ़ेगी और पेशेवर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा. व्यक्तिगत स्तर पर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. करियर और व्यापार में सफलता के अवसर मिलेंगे. आज संकोच कम होगा . अभिव्यक्ति में सहजता आएगी. 

मिथुन: मिथुन राशि वालों को आज आर्थिक पक्ष में सतर्क रहना चाहिए. लेनदेन में जल्दबाजी न करें, क्योंकि धोखे की संभावना बनी हुई है. करियर में धैर्य और संयम जरूरी है. व्यापार के विस्तार के मौके मिलेंगे, लेकिन जोखिम भरे कदम न उठाएं. न्याय और नियम का पालन करें. 

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वाले रिश्ता मजबूत बनाएंगे, जाने क्या कहती है आपकी राशि  
कर्क राशि वाले सभी लोगों का पाएंगे समर्थन, जानें अन्य राशियों का हाल 
रविवार को मीन राशि वाले पाएंगे उपलब्धियां, जानें अन्य राशियों का हाल 
Bhagya Chakra: Karva Chauth: Surefire Remedies for Marital Bliss and Financial Gain!
भाग्यचक्र: करवा चौथ के क्या हैं नियम? देखें वैवाहिक सुख पाने के अचूक उपाय! 
Karwa Chauth 2025
करवा चौथ की शाम अशुभ योग का साया! ये 3 राशि वाले फूंक-फूंककर रखें कदम 

कर्क: कर्क राशि वालों के लिए दिन शानदार रहेगा. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी और नई उपलब्धियों के अवसर मिलेंगे. कलात्मकता में बढ़ोतरी होगी, जिससे प्रतिष्ठा और लाभ दोनों बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल रहेगा. आपका आत्मविश्वास और प्रदर्शन दूसरों को प्रेरित करेगा. 

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों को आज करियर में सफलता और पहचान दोनों मिलेगी. प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी और कार्यों में तेजी बनी रहेगी. योग्यता प्रदर्शन से वरिष्ठों और सहकर्मियों का विश्वास बढ़ेगा. प्रतिष्ठा और साख में इजाफा होगा. इच्छित प्रस्ताव मिलने की संभावना है. 

कन्या: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. कार्य और व्यापार दोनों में उन्नति के संकेत हैं. वाणिज्यिक मामलों में सुधार होगा और पेशेवर सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. नियमों का पालन करें, इससे पद और प्रभाव दोनों मजबूत होंगे. 

तुला: तुला राशि वालों को पेशेवर मामलों में अनुशासन और धैर्य बनाए रखना होगा. निर्णयों में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है. करियर और व्यापार में स्थिति थोड़ी मिश्रित रहेगी, लेकिन सूझबूझ से आप चुनौतियों को संभाल लेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है. 

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज नए अवसर सामने आएंगे. पेशेवर जीवन में आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. अनुशासन और निरंतरता से लाभ बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग और अनुकूलता बनी रहेगी. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और संकोच छोड़ें. 

धनु: धनु राशि वालों को आज अपने आसपास के लोगों की बातों में आने से बचना चाहिए. कार्य और व्यवसाय में सक्रियता बनाए रखें. सहयोग की भावना पर जोर दें और पेशेवर प्रयास जारी रखें. संबंधों में सहजता बनी रहेगी. 

Advertisement

मकर: मकर राशि के जातकों के लिए दिन उत्साह से भरा रहेगा. करियर और व्यापार में अपेक्षित परिणाम मिलेंगे. पेशेवर रूप से सहजता बनी रहेगी. विभिन्न कार्य गति लेंगे और उर्जा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों का लाभ उठाएं. 

कुंभ: कुंभ राशि वालों के लिए उद्योग और व्यापार बेहतर रहेंगे. करियर में अच्छा प्रदर्शन होगा और वाणिज्यिक मामलों में सुधार दिखेगा. चर्चा और संवाद में तार्किकता बनाए रखें. आज आपके प्रयास दीर्घकालिक सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं. 

मीन: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से शुभ रहेगा. विविध प्रयासों में तेजी आएगी और पेशेवर क्षेत्र में प्राथमिकता स्पष्ट रहेगी. करियर में मजबूत स्थिति बनाए रखेंगे. आज मेहनत का फल अवश्य मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement