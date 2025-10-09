scorecardresearch
 

Career Rashifal 9 October 2025 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वाले कार्य-व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 9 October 2025 (करियर राशिफल): कार्य-व्यवसाय में आप प्रभावी रहेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. आप बिना किसी संकोच के आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक योजनाओं में व्यस्तता बढ़ी रहेगी. अपनी रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे.

career horoscope
मेष - मेष राशि के जातकों का प्रयोगों में विश्वास बढ़ेगा. व्यावसायिक गतिविधियों में आपकी स्थिति उम्दा बनेगी. करियर और कारोबार के अपेक्षित लक्ष्य बनेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. आप चारों ओर सक्रियता लाएंगे. पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे.

वृष - वृष राशि के जातकों को लेनदेन में लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए. विपक्षियों से सावधान रहें. पेशेवर मामलों पर ध्यान केंद्रित बढ़ाएं. अतिउत्साह से बचें. पेशेवर कार्यों में पहल से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अफवाहों पर ध्यान न दें.

मिथुन - मिथुन राशि वालों का करियर संवार पाएगा. कार्य-व्यवसाय में आप प्रभावी रहेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. आप बिना किसी संकोच के आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक योजनाओं में व्यस्तता बढ़ी रहेगी. अपनी रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे.

कर्क - कर्क राशि के जातक वाणिज्यिक लक्ष्यों को साधेंगे. सूझबूझ व सहकार से काम लेंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध कार्ययोजनाएं साधने में सफल रहेंगे. अधिकारीगण सहयोगी होंगे.

सिंह - सिंह राशि वाले करियर में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी. उधार के लेनदेन से बचेंगे. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित बढ़ेगा. पेशेवर संबंध सुधरेंगे. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता सिद्ध करने में आप आगे रहेंगे.

कन्या - कन्या राशि वालों के लिए आकस्मिकता बढी हुई रह सकती है. आर्थिक बजट बढ़ेगा. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. सहजता व सावधानी बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता और सूझबूझ रखेंगे. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं.

तुला - तुला राशि वाले विभिन्न कार्यों में अच्छी स्थिति बनाए रखेंगे. लाभ बेहतर बने रहेंगे. संतुलन और सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज आकर्षक रहेगा. साझा गतिविधियों पर जोर देंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि के जातक कामकाजी गतिविधियों में बेहतर होंगे. अपना रुटीन संवारेंगे. चर्चा-संवाद में संतुलन रखेंगे. बड़प्पन व पेशेवरता बनाए रखेंगे. नियम व अनुशासन पर जोर रखेंगे. कामकाज में सजगता बनाए रखेंगे. सेवाभावना बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएं. समय प्रबंधन बनाए रखें.

धनु - धनु राशि वाले उद्योग व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. कामकाजी अड़चनों में कमी आएगी. पेशेवर मामलों में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. सक्रियता दिखाएंगे.

मकर - मकर राशि के जातकों को अपने रुटीन पर ध्यान देना चाहिए. पेशेवर प्रयास बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत सुधरेगा. कामकाज अच्छा रहेगा. मितभाषी बने रहें. वाणिज्यिक प्रयासों में भावनात्मकता से बचें. जल्दबाजी न दिखाएं.

कुंभ - कुंभ राशि वालों को अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से आप अपनी जगह बनाएंगे. कामकाज में अनावश्यक चर्चाओं से बचेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. करियर-कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे. कला प्रदर्शन में स्थिति सुधरेगी.

मीन - मीन राशि के जातक व्यावसायिक योजनाओं में प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. विविध प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. आप बिना किसी संकोच के आगे बढ़ेंगे.

---- समाप्त ----
