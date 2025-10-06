Career Rashifal 6 October 2025 (करियर राशिफल): धनु राशि वालों का कला कौशल पर रहेगा जोर, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों की वैदेशिक कार्यों में गति आएगी. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे. सूझबूझ व सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में विपक्ष से सावधानी बढ़ाएंगे. बाहरी नए लोगों पर भरोसा नहीं करें.

वृष: वृष राशि के लोगों की कार्य विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी. पेशेवर मेहनत से जगह बनाएंगे. कामकाजी मामलों में प्रभाविता बढ़ी रहेगी. कार्य व्यापार में सफलता बनी रहेगी, और नया करने का भाव रहेगा. लोग मदद बनाए रहेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक प्रबंधकीय मामले गति लेंगे. विविध कार्यों में तेजी दिखाएंगे. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी, और बड़ी उपलब्धि बन सकती है. साख सहकार में वृद्धि होगी, और सहजता से कारोबार संवर पाएगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को करियर व्यापार में वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा. समकक्षों से सहयोग मिलेगा, और उद्योग व्यवसाय में उछाल रहेगा. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, और विभिन्न मामले पक्ष में हल होंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए. पेशेवरों से बनाकर चलने का प्रयास करें, और नियमित प्रदर्शन बनाए रहें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें, और कामकाजी वर्ग सहयोगी रहेगा. सहज संकोच बना रहेगा.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोग उद्योग व्यापार के प्रयास पूरे करेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी, और व्यवसाय में तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवर मामले संवार पाएंगे, और साझेदारी को बेहतर बनाए रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे, और नेतृत्व की कोशिश रहेगी.

तुला: तुला राशि के जातक विविध प्रयासों में सतर्कता रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. पेशेवर लाभ सामान्य रहेगा. कार्य प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सेवाभावना व परिश्रम पर जोर होगा. करियर व्यापार में सहजता दिखाएंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों की महत्वपूर्ण विषयों में रुचि बढ़ेगी. लाभ के अवसर बने रहेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से सबको प्रभावित करेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, और तथ्यों पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय बिताएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा.

धनु: धनु राशि के जातक शासन प्रशासन और प्रबंधन के मामले संवार पाएंगे. योग्यता से जगह बनाएंगे, और व्यक्तिगत प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. अफवाह से बचेंगे. कला कौशल पर जोर रहेगा, और कार्य व्यापार बेहतर रहेगा.

मकर: मकर राशि के लोगों का सभी से संपर्क संवाद अच्छा रहेगा. पेशेवर प्रदर्शन पर ध्यान देंगे, और कामकाजी लक्ष्य पर फोकस रखें. सहकारिता में वृद्धि होगी, और विविध मामले संवरेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे, और करियर व्यापार सकारात्मक रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों की कामकाजी चर्चा व लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. पेशेवर सहजता सक्रियता बढ़ाएंगे. कामकाजी यात्रा हो सकती है, और विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संचार बेहतर रहेगा, और वाणिज्यिक प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे.

Advertisement

मीन: मीन राशि के लोगों की धन संपत्ति से जुड़े विषयों में सहज स्थिति रहेगी. आय संवार पर रहेगी, और बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, और टीम व प्रबंधन पर जोर बढ़ाएंगे. कामकाज की स्थिति में संवार आएगा.

---- समाप्त ----