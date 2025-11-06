Career Rashifal 6 November 2025 (करियर राशिफल): मकर राशि वाले आर्थिक नीतियों का करेंगे पालन, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए लाभ की अच्छी संभावनाएं बनी रहेंगी. करियर कारोबार बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. चर्चा में शामिल होंगे. परंपरागत व्यवसाय गति लेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं बनाएंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को करियर व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए. महत्वपूर्ण प्रयासों में गति आएगी. सक्रियता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. आपसी सहयोग से कार्य सधेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को विपक्ष की गतिविधि से सावधान रहना चाहिए. आर्थिक चर्चाओं में सावधानी से पक्ष रखें. आय की अपेक्षा खर्च का प्रतिशत अधिक बना रह सकता है. आवश्यक कार्यों को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों की आय में उम्मीद से अच्छी स्थिति रहेगी. लाभ में वृद्धि होगी. करियर कारोबार में समकक्षों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. चर्चाओं में सकारात्मकता बढ़ेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्य बढ़ाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के पैतृक व्यवसाय संवरेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सरकारी कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवर संबंधों का लाभ मिलेगा. सक्रियता से काम लेंगे. सहयोग संवाद बढ़ाएंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों के चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा. अन्य की मदद बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. लक्ष्य समय पर पूरा करने का भाव रखेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों के वाणिज्यिक मामले सामान्य गति पाएंगे. औरों से किए वादों को पूरा करें. वाणिज्यिक कार्यों में ढिलाई व लापरवाही न दिखाएं. व्यवस्था का सम्मान करें. आशंकाएं बनी रहेंगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को आवश्यक कार्यों में तेजी दिखानी चाहिए. साख सम्मान और प्रभाव बना रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. गंभीरता से कार्य करेंगे. लक्ष्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में पेशेवरता बनाए रखनी चाहिए. साथी उपलब्धि हासिल करेंगे. टीम भावना बढ़ेगी. सात्विक बने रहेंगे. लेन देन में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सफलता पाएंगे. प्रभाव बढ़ेगा. निर्णय क्षमता बढ़ाएं. जिद त्यागें.

मकर: मकर राशि के लोगों को आर्थिक नीतियों का अनुपालन बनाए रखना चाहिए. आवश्यक कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. जीत पर जोर बना रहेगा. पेशेवर सहयोग देंगे. कार्य व्यापार में बेहतर करेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों की करियर संबंधी मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. नौकरी से जुड़े लोगों का स्थानांतरण संभव है. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. योजनाएं गति लेंगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को व्यावसायिक कार्यों में पहल बनाए रखनी चाहिए. अनुभव का लाभ मिलेगा. महत्वपूर्ण उपलब्धियां बनेंगी. आर्थिक मामले सकारात्मक बने रहेंगे. पेशेवर वादा पूरा करेंगे. सभी का सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी.

