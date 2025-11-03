Career Rashifal 3 November 2025 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले लक्ष्य पर ध्यान देंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष: मेष राशि वालों को करियर व्यापार में धैर्य बनाए रखना चाहिए. उधार के लेनदेन से बचें. अनुभवियों की सीख सलाह मानें. नौकरीपेशा तुलनात्मक बेहतर रहेंगे. कारोबार मिलाजुला रहेगा. वाणिज्यिक मामले संतुलित रहेंगे.

वृष: वृष राशि के लिए उद्यमियों से संपर्क व पेशेवरता बढ़ानी चाहिए. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. कामकाज में सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़ी उपलब्धियां पाएंगे. व्यापार में शुभता रहेगी.

मिथुन: मिथुन राशि के लिए महत्वपूर्ण प्रयास सफल होंगे. कामकाज में तेजी रहेगी. बेहतर गति से आगे बढ़ते रहेंगे. कामकाजी प्रयास बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. पेशेवर प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे.

कर्क: कर्क राशि के लिए चहुंओर का वातावरण अनुकूल रहेगा. कामकाजी सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार पर फोकस रखेंगे. आवश्यक कार्य बनेंगे. पेशेवर हलचल बढ़ेगी. लाभ में वृद्धि होगी.

सिंह: सिंह राशि के लिए कामकाज में विरोधी सक्रियता रखेंगे. वित्तीय कार्यां में सावधानी बनाए रहें. अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. कामकाज मध्यम बना रहेगा. जिद व अहंकार में न आएं.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि का वाणिज्यिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. साझा गतिविधियों में सुधार बढ़ेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. व्यवसायिक योजनाएं फलेंगी. उद्यमियों से भेंट होगी. नेतृत्व संवरेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

तुला: तुला राशि को कामकाजी चर्चा में सतर्कता बरतनी चाहिए. लेनदेन में सावधानी से आगे बढ़ें. नियमितता व निरंतरता बनाए रहें. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. कारोबार सामान्य रहेगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि की आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी. उचित अवसरों में वृद्धि बनी रहेगी. विविध कोशिशों को बल मिलेगा. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. कारोबारी मामले सफल हांंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे.

धनु: धनु राशि का वाणिज्यिक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. विविध गतिविधियां सहज रहेंगी. उद्योग व्यापार में धैर्य से काम लेंगे. पैतृक कार्य संवार लेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य साधने में सफल हांगे. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे.

मकर: मकर राशि के जातक कामकाजी संबंधों को भुनाएंगे. पेशेवर प्रयासों में वृद्धि होगी. करियर व्यापार में संभावनाएं बढ़ी रहेंगी. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. सीख सलाह और समर्थन से गति लेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के लिए कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर जोर रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. उद्योग में सहजता रहेगी. अनुशासन और निरंतरता रखेंगे. व्यापार सकारात्मक बना रहेगा.

Advertisement

मीन: मीन राशि अपनी कार्यगति बेहतर बनाए रखेंगे. परीक्षा में सफलता मिलेगी. लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा प्रदर्शन का प्रयास रहेगा. कामकाजी मामलों में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे.

---- समाप्त ----