Career Rashifal 2 November 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वालों का करियर बेहतर होगा, जानें क्या है अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को कार्य-व्यापार में बजट बनाकर काम करना चाहिए. आज सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. परिस्थितियां आपके लिए सकारात्मक बनी रहेंगी, इसलिए मामलों को लंबित रखने से बचें. सहजता के साथ अपनी कार्यगति बढ़ाएं. चर्चाओं में उचित समय दें. अगर आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, तो दिन आपके लिए सामान्य रूप से सफल रहेगा.

वृष: वृष राशि के जातक करियर में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबार में आप अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल रहेंगे. आपके प्रबंधन के प्रयास संवरेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आप तार्किक जोखिम उठाएंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इस दौरान आप प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाएंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के लिए आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. आपके आर्थिक कार्य संवरेंगे और व्यावसायिक उपलब्धियां बढ़ेंगी. आप बड़प्पन से काम लेंगे और अपने विविध प्रयासों को संवारेंगे. वरिष्ठों से आपकी भेंट भी संभव है, जिसका लाभ आपको मिल सकता है. काम के सिलसिले में कोई कामकाजी यात्रा भी हो सकती है, जो सकारात्मक परिणाम देगी.

कर्क: कर्क राशि के जातक नपा-तुला जोखिम उठाने का भाव रखेंगे. आपके कामकाज का स्तर संवर पाएगा. करियर और व्यापार के मामले बेहतर बने रहेंगे. आपकी योजनाएं गति पा सकती हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ाएं. आप बड़प्पन से काम लेंगे. अपने पेशेवर सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखेंगे.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातक विविध कामकाजी प्रयासों में पहले वाली स्थिति में रहेंगे. आपको आर्थिक गतिविधियों में धैर्य से काम लेना होगा. समय साधारण संकेतों को बनाए रखेगा, इसलिए बड़े बदलाव की उम्मीद न करें. जोखिम उठाने की भावना से बचें. यह जरूरी है कि आप भ्रम और बहकावे में न आएं . वास्तविकता पर टिके रहें.

कन्या: कन्या राशि वाले कारोबार में अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएंगे. व्यापार से जुड़े लोग आज बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आप साहस और पराक्रम से सफलता पाएंगे. आवश्यक कार्यों में आप सक्रियता बनाए रखेंगे. सहकार और सहयोग से आपके कार्य बनेंगे .लाभ का स्तर भी बढ़ा हुआ रहेगा.

तुला: तुला राशि वालों का कारोबार औसत बना रहेगा. आपका पेशेवर पक्ष मजबूत रहेगा. विविध प्रयासों में आपको धैर्य दिखाना होगा. सहकारिता और सामंजस्य से आप अपने लक्ष्य साध सकते हैं. तथ्यपरक विषयों में अपनी रुचि बढ़ाएं. निर्धारित समय सीमा में अपने कार्य पूरे करें. इस दौरान विपक्ष सक्रिय रहेगा, इसलिए सतर्क रहें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक आर्थिक कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. आप नियम और व्यवस्था को बल देंगे. आपके पास परिस्थितियों का लाभ उठाने का अच्छा मौका रहेगा. आवश्यक कार्यों पर अपना फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधन के मामले में आप बेहतर करेंगे .जरूरी प्रयासों को पूरा करने में सफल रहेंगे.

Advertisement

धनु: धनु राशि वालों के कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. आपको अनुभवियों का साथ मिलेगा. अपनी सूझबूझ से आप कामकाज की स्थिति को बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवर साथियों से आपका मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग भी रहेगा. अपनी उपलब्धियों पर फोकस रखना आपके लिए फायदेमंद होगा.

मकर: मकर राशि के जातक सक्रियता और साहस से अपनी जगह बनाएंगे. आप अपने कार्य प्रबंधन को संवारेंगे. अधिकारियों का भरोसा जीतने में सफल होंगे. आप अपने कला कौशल का बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ आपके साथ रहेगा. लेनदेन के मामलों में जल्दबाजी करने से बचें.

कुंभ: कुंभ राशि वालों का करियर आज उछाल पर बना रहेगा. करियर और व्यापार में आपको बेहतर लाभ मिलेगा. आप जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में सक्रियता बढ़ाएं. अपने प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे. कारोबार में स्थायित्व को बढ़ाएंगे . सबको साथ लेकर चलने का भाव रखेंगे.

मीन:मीन राशि के जातकों को बजट पर अंकुश बढ़ाने की जरूरत है. अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको मिलेगा. हालांकि, आपके व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रह सकते हैं. विभिन्न मामले लंबित रहने की आशंका है. आपको स्मार्ट वर्किंग अपनानी चाहिए. आपकी योजनाएं रुटीन रहेंगी. पेशेवर बातों में गंभीरता बनाए रखें.

---- समाप्त ----