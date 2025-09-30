scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 30 September 2025: अनजान से दूर रहें, कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 30 September 2025: सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज सामान्य रहेगा.यात्रा हो सकती है. दान दिखाव व धर्मकार्य में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं.पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे.

capricorn horoscope
मकर - कामकाज में दबाव की स्थिति अनुभव कर सकते हैं. निवेश कार्योंें में सावधानी व सहजता बनाए रखें. विदेशी मामलों में सक्रियता आएगी. खर्चीली गतिविधियों पर अंकुश रखें. रिश्तेदारों व संबंधियों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज सामान्य रहेगा.यात्रा हो सकती है. दान दिखाव व धर्मकार्य में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्य सामान्य रहेंगे. लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं. भूलचूक से बचने का प्रयास होगा. धैर्यपूर्वक काम लें. नीति नियम का पालन करें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- कार्योंं को योजनानुसार आगे बढ़ाएं. वित्तीय विषयों पर फोकस रहेगा. बजट से चलने का प्रयास करें. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. अनजान से दूर रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार की खुशी बढ़ाएंगे. जरूरी बातों में गंभीरता रखेंगे. निजी गतिविधियों पर फोकस रखें. आवश्यक निर्णय लें. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषी बने रहें. धूर्त लोगों से सावधानी बरतें. चर्चा संवाद में सहज रहें. सबसे तालमेल बनाकर रखें. रिश्तों में मेलजोल में बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य से कार्य करें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : रस्टिक रेड

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. अन्य की सहायता करें.

---- समाप्त ----
