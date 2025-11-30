scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 30 November 2025: आर्थिक सतर्कता रखें, भावनाओं से निर्णय न लें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 30 November 2025: परिवार के मुद्दों पर सोच-समझकर निर्णय लें. कठिन समय में धैर्य रखें, स्वार्थी लोगों से दूरी बनाएं. स्वास्थ्य पर नकारात्मक आदतों का असर दिख सकता है.

मकर (Capricorn):-
  Cards:- Five of pentacles 

आर्थिक संकट आ सकता है. बिना सोचे समझे धन निवेश न करें .गलत लोगों से दूर रहे .सच का साथ दें गलत कार्य का समर्थन न करें. किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद न करें. शेयर बाजार में धन निवेश करने से बचे. दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतारने का तनाव ना पाले. मुश्किल की घड़ी में धैर्य रखना आवश्यक है. अपने ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखें.कठिन परिस्थिति में अपने कदम सोच समझकर आगे बढ़ाएं. किसी भी ऐसी चीज का घमंड ना करें. जो नश्वर है.सामने वाले की मदद करते समय अपने खर्चों पर निगाह रखें. स्वार्थी लोगों से रिश्ते ना बनाएं. कुछ नए लोगों से मुलाकात मित्रता में परिवर्तित हो सकती है. जुए या सट्टेबाजी से दूर रहे. संतान के उच्च शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं.प्रिय के साथ विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करेंगे. परिजनों की सहमति मुश्किल से प्राप्त होने से मन हर्षित हो सकता हैं.बुरे लोगों की संगत से दूर रहें.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता हैं.इनसे दूर रहने की आवश्यकता हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक संकट आ सकता है.खर्चों को नियंत्रित करें.

रिश्ते: परिवार की इज्जत को बनाए रखें.अपने परिजन के ख़िलाफ़ गलत निर्णय न लें.

