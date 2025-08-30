scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 30 August 2025: मकर राशि वालों को धन लाभ हो सकता हैं, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 30 August 2025: रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे. परिवार में किसी नन्हें बच्चे के आगमन की सच आ रही हैं. काफी प्रतीक्षा के बाद इस खुशी का आगमन हुआ हैं.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-

Cards:-The Magician

अचानक से एक तेजी सी जीवन में आती महसूस होने लगेगी. रुके हुए कार्यों में गति आने लगी हैं. जो भी रुकावटें किसी कार्य या जीवन के किसी पहलू को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी. उनके समाधान भी मिलते ही दिखेंगे. आपके लिए समय अभी अति उत्तम है. किसी नए व्यवसाय को शुरू करना बेहतर होगा. इससे शीघ्र ही अच्छे धन प्राप्ति के समाचार मिल सकते हैं. किसी ऐसे व्यक्ति से किसी रुके हुए कार्य को पूरा करने को लेकर मुलाकात हो सकती हैं. जो अपने कार्यों को पूरा करने की लिए किसी भी तरह की नीति या उपाय अपनाने में पीछे नहीं हटता हो. उसका लक्ष्य सिर्फ अपने कार्य की सफलता पर केंद्रित हैं. ऐसे लोग अपने कार्य को पूरा करने में जुनूनी हो जाते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे. परिवार में किसी नन्हें बच्चे के आगमन की सच आ रही हैं. काफी प्रतीक्षा के बाद इस खुशी का आगमन हुआ हैं.

स्वास्थ्य: नए चिकित्सक का परामर्श आपको स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकता हैं. धीरे धीरे त्वचा रोग से मुक्ति मिल सकती हैं.

आर्थिक लाभ: कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता हैं. किसी को दिया उधार वापस मिल सकता हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती हैं. किसी बात को लेकर असहमति के कारण अनबन बढ़ सकती हैं.

