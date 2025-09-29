scorecardresearch
 

Feedback

Makar Tarot Rashifal 29 September 2025: जल्दबाजी न करें, बेहतर प्रस्ताव मिलने की संभावना है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 29 September 2025: साथ ही किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको सही कार्य प्रस्ताव को चुनने में मदद कर सकता है. इस समय जल्दबाजी न करें.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-

Cards:- Seven of cups

अचानक से जीवन में आ रहे बदलाव आपको लुभावने लग सकते हैं.कुछ ऐसे कार्य संबंधित प्रस्ताव आपके सामने आ सकते हैं.जो काफी आकर्षक और लाभदायक नजर आ रहे हैं .इस समय आप खुद की द्वंद्व की स्थिति में महसूस कर रहे हैं.सामने आ रहे प्रस्तावों में से किस प्रस्ताव पर अपनी सहमति बनाई जाए.यह समझना आपके लिए काफी मुश्किल प्रतीत हो सकता है.ऐसी स्थिति में इन सभी प्रस्तावों के बारे में जरूरी जानकारियां एकत्र करने का प्रयास करें. और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करें कि सच में यह सारे प्रस्ताव लुभावने है या ये केवल केवल भ्रमजाल है. इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए अपने मित्रों या परिजनों की सलाह ली जा सकती है. साथ ही किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको सही कार्य प्रस्ताव को चुनने में मदद कर सकता है. इस समय जल्दबाजी न करें.धैर्य और संयम के साथ सभी प्रस्तावों का अवलोकन करें.इस बात की जल्दबाजी न हो कि यदि सही चयन ना हुआ. तो यह सारे प्रस्ताव आपके हाथ से निकाल सकते हैं. खुद को आगे चलकर मुसीबत में डालने से अच्छा इन प्रस्तावों को समझना बेहतर होगा.

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिक संकट में आ सकते हैं, सेहत बिगड़ सकती है 
धन निवेश करेंगे, मित्रों के साथ झड़प हो सकती है 
अचानक से धन लाभ होगा, खान-पान पर ध्यान दें 
व्यर्थ के खर्चों को नियंत्रित कीजिए, चोट लग सकती है 
आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां मिल सकती है 
Advertisement

स्वास्थ्य: अपने खान-पान का परहेज करें. संतुलित भोजन के साथ अपने भरते हुए नियंत्रण वजन को नियंत्रित करने की कोशिश करें. बढ़ता हुआ वजन आपको मधुमेह होने की संभावना दे सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी को बिना लिखा पढ़ी के दिया हुआ उधार वापस नहीं मिल रहा है. सामने वाला आपसे इस बात का प्रमाण मांग सकता है, कि आपने सच में उसे उधार दिया था.

रिश्ते: रिश्तो की गरिमा बनाए रखें.अपने करीबी लोगों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement